No creo que seamos una sociedad de genes violentos: comisionado Saúl Franco

En entrevista con Contrarreloj, el comisionado de la Verdad Saúl Franco, se pronunció sobre el nuevo capítulo del informe final de la Comisión de la Verdad ‘Sufrir la guerra, rehacer la vida’ en el que se relataron las afectaciones físicas y psicológicas sufridas por la sociedad colombiana durante el conflicto.

“Esa guerra con toda su crueldad con la cantidad de minas, del uso de armas no convencionales, produjo mucho daño físico en el cuerpo de las personas. De acuerdo con la Unidad de Víctimas estima que por lo menos 400.000 personas han quedado con discapacidades por el conflicto”, señaló el comisionado.

En el ámbito psicológico, el integrante de la Comisión de la Verdad se refirió a la cantidad de secuelas de tipo emocional, como la orfandad y la viudez que dejó la violencia en las víctimas y eso, a su juicio se ha evidenciado en la salud mental de la población.

“Pérdida de la tranquilidad, de la confianza y ya en algunos casos afectaciones psicológicas de tipo depresión, pérdida del sueño, alteración de tipo sexual, de manera que hay un daño muy grande a la salud física y emocional de las personas”, indicó el comisionado y médico.

En relación con las posturas que señalan que Colombia es una “sociedad violenta” el comisionado manifestó que no se puede generalizar y concluyó: “yo no me atrevería a decir que Colombia es genéticamente una sociedad violenta, pero que sí es una sociedad que ha tenido que enfrentar una violencia persistente”, expresó.