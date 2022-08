Iván Duque: ¿recibirá pensión vitalicia como presidente?

El próximo 7 de agosto Iván Duque dejará su mandato tras la posesión de Gustavo Petro como nuevo presidente de Colombia.

Según el Artículo 2 de la Ley 48 de 1962 de la Corte Constitucional, “todo expresidente de la República tendrá derecho a disfrutar de pensión vitalicia o pensión de vejez, igual al setenta y cinco por ciento (75 %) de su último sueldo mensual, si ha permanecido al servicio del Estado durante veinte (20) años continuos o discontinuos y si ha cumplido cincuenta (50) años de edad”.

En ese sentido, Duque no podrá gozar de dicha pensión debido a que no cumple con los requisitos establecidos por la Ley. No obstante las leyes 20 de 1966 y 48 de 1962 se modificaron para dictar otras disposiciones.

De acuero con la Ley 83 de 1968 en el artículo 2 se menciona que “la pensión especial de los expresidentes de la República a que se refiere el inciso segundo de la Ley 48 de 1962, será igual al monto total de las asignaciones de los miembros del Congreso”.

Es decir, que el presidente saliente recibiría una pensión especial que corresponde a 34′418.133 pesos colombianos y equivale al salario de un congresista.