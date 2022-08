Policía en Bogotá insultó a mujer que le reclamó tras tratar mal a su hijo

Bogotá

A través de redes sociales se ha viralizado un video en el que se puede ver una discusión entre un agente de la Policía Metropolitana de Bogotá y una mujer, quien, al parecer, es la madre de un menor de edad que estaba siendo requerido.

En el video compartido a través de Twitter, se escucha cómo el uniformado le reclama a la mujer sobre su hijo y le dice que “no sea gamín”.

Al ver esto, la madre del menor le respondió al policía: “¿por qué le está diciendo eso a mi hijo?”, a lo que el policía dijo: “si ustedes no les enseñan educación, nosotros si le enseñamos”.

Ante esto, la madre le reclamó y le contestó: “no sea grosero, ¿tratándolo mal?”

“¿Esa es la educación que le dan en la casa?” y “¿nos tenemos que hacer irrespetar porque les da la gana? Esa gaminería (…) Así será la mamá en la casa”, insistió el policía, quien no tenía identificación en su chaleco.

Tras esto, el uniformado se dirigió hacia la patrulla, momento en que la mujer lo persiguió grabando la situación y recriminando su comportamiento, generando una airada respuesta del uniformado de la fuerza pública: “vaya haga lo que quiera, ¿por una boba de estas me van a echar de la Policía? No me van a echar con 20 años en la Policía, ¿o sí me van a echar?”.