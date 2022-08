Las omisiones de la CDMB que permitirían la contaminación con mercurio en río Suratá

Durante el 2022 el Acueducto Metropolitano de Bucaramanga ha reportado dos momentos de alerta que en el río Suratá registró altos niveles de mercurio, afluente que abastece agua a Bucaramanga y otros municipios.

Esto generó un llamado de atención de diferentes autoridades como Procuraduría, Acueducto y Defensoría hacia la CDMB, que es la autoridad ambiental de Bucaramanga, para que entreguen un plan de choque para atacar la problemática de la minería ilegal.

Desde febrero del 2022 la Cdmb no se ha pronunciado de estos altos niveles, y se ha intentado contactar con Juan Carlos Reyes, director de la entidad para conocer su versión, pero no ha sido posible.

Tras estas alertas, Cristián Avendaño, representante a la Cámara por Santander, denunció penalmente a Juan Carlos Reyes por supuesto omisión en el control ambiental que debió realizar para evitar que el río Suratá se contaminara con mercurio por la minería que se realiza en la provincia de Soto Norte.

"Está omitiendo sus funciones de control ambiental, no han resuelto el plan de cierre de la mina de Eco Oro, a pesar de que desde el 2019 presentaron ese plan ante la CDMB. También es grave que la CDMB supiera desde 2017 que se estaba utilizando mercurio en los títulos de Minesa y no hizo nada. Tenemos los radicados en el que se evidencia que desde el 2019 se presentó plan de cierre de Eco Oro, y la Procuraduría ha manifestado a esta autoridad que debe hacer el control de la calidad de agua en estos puntos por los antecedentes de minería. Básicamente están omitiendo recomendaciones de la Procuraduría para hacer el control. A parte de eso, la CDMB no habían exigido el informe de cumplimiento ambiental a Eco Oro desde el 2017. Es decir, no hicieron el respectivo seguimiento ambiental al título, a pesar que reiteradamente se había denunciado esta situación.

La primera omisión se habría registrado en el 2017 cuando se conoció que la CDMB tuvo un convenio con Minesa y en el que, al parecer, se estaba explotando con mercurio. Siendo así, y según los documentos adjuntos, la autoridad ambiental tampoco habría hecho control al título minero Eco Oro.

La W pudo conocer otro documento, en el que revela que en el 2019 la Procuraduría le ordenó a la CDMB hacer estudios permanentes de monitoreo de agua, y al parecer, estos estudios no se realizaron con frecuencia como ordenaba la autoridad.

El cinco de julio del 2019 Eco Oro presentó el plan de cierre, sin embargo, la autoridad ambiental esperó, aparentemente, dos años para contestarle a la entidad para que hicieran los ajustes que necesitaba este proceso. A la fecha la CDMB no ha aprobado el plan de cierre del proyecto minero de Eco Oro.

Es decir, solo hasta luego de febrero del 2022, cuando se conocieron los primeros resultados de altos niveles de mercurio en el agua del río Suratá, la autoridad ambiental respondió a los ajustes que debía hacer Eco Oro y empezó a desplegar acciones.

