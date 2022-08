JEP: Nuevo subcomandante del Ejército fue vinculado por falsos positivos

El nuevo subcomandante del Ejército, general (r) Jairo Alejandro Fuentes, ha sido señalado ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) por su presunta participación en ejecuciones extrajudiciales, cuando se desempeñaba como comandante del Gaula del Atlántico.

La denuncia en contra del general fue realizada en su momento bajo juramento por el excapitán del Ejército y excomandante paramilitar Adolfo Guevara Cantillo ‘101′ en una de sus declaraciones ante la jurisdicción, donde señaló que le ayudó al flamante subcomandante de la institución cuando se desempeñaba como comandante del Gaula de ese departamento, a conseguir un lugar para asesinar a dos personas y presentarlas como resultado en combate.

De acuerdo con la confesión del exparamilitar y mano derecha del exjefe del Bloque Norte de las Autodefensas Rodrigo Tovar ‘Jorge 40′, el “falso positivo” en el que relaciona al general Fuentes, quien llega a la subcomandancia del Ejército tras comandar el Comando Conjunto Caribe del Ejército, se produjo mientras Guevara Cantillo se encontraba de “permiso”, pero su comandante del Gaula Magdalena le solicitó “que les ayudara” al mayor Jairo Fuentes (hoy general) y a su grupo, y allí se orquestó la ejecución extrajudicial en la que incluso habría participado el exjefe paramilitar ‘Carlos Tijeras’ según ‘101′.

“Yo personalmente estando de vacaciones, me llamó el comandante Quiñones y me dijo: necesito que le colabore a Jairo (Fuentes), yo vivía en El Rodadero, y estaba de permiso. Yo le dije, estoy durmiendo, bueno, me dijo que le contestara. Yo llegué y le contesté y me dijo (Fuentes) hombre mira necesito hablar contigo, necesito que me colabores con una situación, yo le dije ya salgo” inició Guevara.

Según “101″ el hoy general Fuentes lo estaba esperando en una camioneta y Fuentes le dijo: “Hombre yo necesito llegar donde José Gregorio “Carlos Tijeras” (un exparamilitar) a la base de él, la gente mía no sabe llegar, yo necesito que tú me lleves la gente, me recojas lo que él me va a entregar y me busques un sitio y me ayudes a legalizar, yo le dije: ya está” sostuvo ante la JEP.

Según Guevara Cantillo, le preguntó al hoy subcomandante del Ejército cuántas personas iban a matar, y la respuesta fue “dos”. Acto seguido asegura que se cambió de ropa y luego se dirigieron al lugar. Alias ‘101′ continúa su relato expresando que llegaron a la base de “Carlos Tijeras” y allí vio por primera vez a las dos personas que se iban a asesinar “estaban amarradas, uniformadas”.

Posteriormente, el compareciente ante la JEP aseguró que las víctimas fueron subidas a la camioneta y le sugirió a Fuentes y a su equipo asesinarlas en zona rural del corregimiento de Orihueca. Ya posterior al homicidio, de acuerdo con “101″, el hoy general Jairo Fuentes y su equipo del Gaula Atlántico adelantaron el “show” de la presentación de la “baja en combate”.

“Los legalizan en el sentido de que del levantamiento, la necropsia, presentaron sus resultados ahí, hicieron el show ese que hacían de fotos y toda esa cantidad de barbaridades y se fueron para Barranquilla con su resultado. (...) (Pregunta): ¿se trata de Jairo Alejandro Fuentes? (respuesta): él mismo, hoy general de tres soles” indicó Guevara Cantillo.

Asimismo, manifestó que los cuerpos fueron llevados a la morgue del municipio de Ciénaga (Magdalena) donde un amigo suyo conocido con el alias de “Johnny Rajacuerpos” adelantó la necropsia de los cuerpos. Según ’101′ en ese doble homicidio en lo único que no participó fue “en la felicitación”.

Además, según el testimonio del exparamilitar, el hoy general y subcomandante del Ejército, Jairo Fuentes, luego de los hechos y pasados los años lo contactó cuando ya se encontraba detenido, supuestamente porque estaba “muy preocupado” porque “estaban indagando” por ese crimen ocurrido en el Magdalena.

“...se que en algún momento estuvieron averiguando porque él andaba muy preocupado por eso, y cualquier cantidad de razones me dejó, y yo le dije lo que haya que saberse lo que tenga que saberse, fue mi respuesta” señaló el exparamilitar y excapitán del Ejército, como lo reveló en su momento La W.

La W en su momento consultó al general Jairo Fuentes, precisamente el año pasado, cuando se encontraba comandando el Comando Conjunto Caribe, quien respondió a las acusaciones afirmando que “es la palabra de un delincuente contra la de un hombre honorable”.

Por el momento el caso ante la JEP no ha tenido mayor movimiento, pero se convierte en el primer lunar por graves acusaciones dentro del nombramiento militar del gobierno electo de Gustavo Petro, que desde un principio ha señalado su compromiso con la “idoneidad” de los comandantes de la Fuerza Pública.