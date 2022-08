Radican acto para que campesinos sean sujetos de Derechos Constitucionales

El ministro del Interior, Alfonso Prada, radicó junto a la ministra de Agricultura, Cecilia López, en el Congreso el acto legislativo de Reconocimiento del Campesino como Sujeto de Derechos Constitucionales, ya que, según Prada, se estaba en deuda con los campesinos colombianos y con esto tendrán nuevas herramientas para intervenir a favor de ellos.

“Para sacarlos de la pobreza y que cuenten con instrumentos de productividad, que al final de cuentas lo que busca generación de igualdad. El campesinado en Colombia hoy está en la pobreza. Las cifras de pobreza son alarmantes”, dijo Prada.

Así mismo, el jefe de la cartera del Interior señaló que, el campesino en Colombia no ha tenido acceso a la tierra, no ha tenido acceso al crédito, no ha tenido acceso a la industrialización de la producción del alimento.

Además, Prada aseguró que este acto legislativo lo han elevado directamente a rango constitucional, para que no quepa duda de que los campesinos en Colombia son sujetos de derecho y sujetos de una protección y actividad especial del Estado.