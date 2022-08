“Tuvimos congestión inusual”: Alcaldía sobre colapso de la calle 80 en Bogotá

Bogotá

En diálogo con W Radio, Nicolas Correal, subsecretario de movilidad en Bogotá, explicó qué fue lo que ocurrió el pasado fin de semana en la calle 80 en el occidente de la ciudad, luego de que colapsara la vía, esto por el plan éxodo que se adelantaba más un concierto de salsa a las afueras de la ciudad, en el punto del Coliseo Live.

El funcionario afirmó que se tomaron todas la medidas por parte del distrito, sin embargo, aceptó que la vía no dio abasto ese día.

“Lo que tuvimos el viernes fue una condición de congestión inusual a la que se tiene sobre el corredor de la calle 80 hablando un viernes en la tarde, nosotros sabemos y tenemos dispuestos permanentemente un esquema de plan éxodo no solamente en este corredor sino en los 9 corredores de salida de la ciudad, tenemos desde temprano personal de Policía de tránsito y de apoyo y de gestión en vía, tenemos planes pesados para los semáforos para que tengan tiempo en verde mayor y tenemos personal para atención de accidentes.”

“Este lugar de entrada no se ha terminado de construir, aún tienen partes que están en construcción, ellos mismos reconocen que no había la información necesaria para la gente, había gente que no sabía cómo utilizar los parqueaderos, esto empieza a volverse un cuello de botella para los carriles de Bogotá, venimos con calzadas mixtas desde el Portal, se le ha pedido a la concesión que haga unas mejoras”, aseguró.

Por eso agregó: “no estamos diciendo que no pasó nada, efectivamente tuvimos una situación de movilidad muy fuerte, la misma alcaldesa estuvo hablando con el secretario de movilidad de Cundinamarca y diferentes autoridades y el mismo sábado se tuvo una reunión para ajustar la movilidad, el sábado también hubo evento en el Coliseo Live y con las medidas que se tomaron se lograron ver mejoras en las velocidades y tiempos de viaje tanto entrando cómo saliendo de la ciudad.”