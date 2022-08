Aprobaron licencia ambiental de explotación de carbón en San Vicente de Chucurí

La autoridad ambiental de Santander, CAS, aprobó una licencia ambiental que estaba estancada desde el 2017. Se trata de un proyecto para la explotación de carbón en cielo abierto de más de 1.900 hectáreas en los municipios del San Vicente de Chucurí y Carmen de Chucurí.

La propuesta nació en el 2012 con la empresa Colcco, su licencia ambiental se estancó en el 2017 cuando la comunidad comenzó a protestar. Cristián Avendaño, representante a la cámara por Santander, dio a conocer que, en este proceso la misma autoridad ambiental había encontrado 27 inconsistencias, hace seis años, antes de aprobar este proyecto. Este hallazgo se hizo a través de una consultoría.

Las hectáreas en donde se quiere intervenir fueron DMRI, área protegida, sin embargo, años más adelante cambiaron la zonificación como área de producción para que se puedan realizar actividades y avanzar en este proceso, según lo denunció el congresista Avendaño.

“Se va a acabar toda la flora y fauna de ese lugar, hubo una consultoría en el 2017, dice que no debería aprobarse la licencia, y tiene incompatibilidades con un contrato de consultoría que contrata la cas, y ahí dicen que pueden avanzar, que no hay ningún problema. las autoridades manifestaron que no se diera la licencia ambiental”.

Por su parte, las Alcaldías y los concejos de estos municipios rechazaron tajantemente que la CAS haya aprobado dicha licencia ambiental.