Menor de edad podría quedar cuadripléjica al ser atacada por su expareja sentimental

Un intento de feminicidio se registró en el barrio Dangond, en Bucaramanga, cuando un sujeto de aproximadamente 25 años atacó a su pareja de tan solo 17 años, quien horas antes le había manifestado que ya no quería convivir más en pareja.

La mamá de la víctima, Sirley Camargo, contó que los hechos iniciaron con una discusión y al manifestarle que no quería vivir con él, el agresor le pegó con la "cacha del cuchillo" en la frente. Posteriormente, la atacó en el cuello y fue ahí cuando dejó de sentir las piernas y columna; en seguida, perdió la movilidad.

Puede leer: Al ritmo de papayera conductor de bus se bajó a bailar en las calles de Bucaramanga

Su testimonio fue desgarrador, ya que, según el diagnóstico médico, a la menor se le afectó la médula ósea y esto impedirá de por vida que pueda volver a caminar. Resaltando que solo puede mover los brazos y la cabeza.

"Ella le decía que no quería vivir con el, ella le metió un empujón y él de rabia le metió una apuñalada en el cuello, cuando pasó eso, sintió un temblor en el cuerpo y cayó. Decía, no me puedo levantar. Perdió movimiento de sus piernas, iba a levantarse y no era capaz, ese desgraciado me la dejó postrada de por vida, solo porque le dijo que no quería vivir más con el. Los doctores me dijeron que no tenía cirugía , ni reconstrucción de médula, no siente del busto para abajo, solo puede mover las manos y la cabeza, no siente el estómago, las piernas, no siente nada".

Lea en W: No se debe usar personas y desecharlas como papel higiénico: congresista de la Liga

El sujeto fue capturado por lesiones personales, sin embargo, los familiares de la víctima están exigiendo que se le impute el delito de intento de feminicidio.