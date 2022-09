“No vamos a patrocinar ninguna impunidad”: MinDefensa tras cumplirse dos años del 9S

Bogotá

El ministro de Defensa, Iván Velásquez, asistió este viernes a los actos para recordar a las 14 personas que murieron en medio de las protestas que se registraron el 6 de septiembre de 2020 en Bogotá y Soacha, tras el homicidio de Javier Ordóñez a manos de agentes de Policía, adscritos al CAI de Villa Luz. Velásquez enfatizó que su ministerio, la Policía Nacional y las Fuerzas Militares van a contribuir al esclarecimiento de la verdad.

“He sentido dolor en estos días. He sentido dolor también por lo ocurrido con los jóvenes de policía atacados en Neiva. He sentido dolor hace dos años cuando como ciudadano veía impotente lo que ocurría en Bogotá y en otras partes del país; pero ese dolor debe traducirse en esperanza y éste es un acto de esperanza” manifestó.

Durante el evento, el ministro Velásquez también hizo un llamado a la Fiscalía General de la Nación para que actúe con toda celeridad. Así mismo reconoció que en los últimos años ha habido un proceso de deterioro de la legitimidad de las fuerzas y que esto sucede por actuaciones irregulares, indebidas o ilícitas de algunos de sus miembros.

Dijo también que “quiero en nombre del Gobierno Nacional, del señor presidente y todos mis compañeros tender la mano a ustedes y a todas las víctimas que desde orillas opuestas conviven en nuestro país y que en esa mano tendida también recibamos las manos de ustedes, las manos de una población que ha sido golpeada, no solo por la violencia, sino también por condiciones de vida deteriorada que impide vivir en dignidad”.

También el ministro hizo el llamado a todos los miembros de la Fuerza Pública para que la enseñanza y la formación dentro de las instituciones militares y de policía sea una apuesta permanentemente. “Los Derechos Humanos no se respetan con cursos ni con discursos, sino en la práctica y esa actuación demuestra el respeto absoluto de estos derechos; comencemos a tender puentes de convivencia”

Además, reiteró su compromiso y dijo: “El Gobierno Nacional, liderado por el presidente Petro y desde todos los ministerios que lo acompañan, expresamos el compromiso de una voluntad real por hacer verdad la teoría de los Derechos Humanos, la teoría Social de Derecho y que en la vida cotidiana de cada uno de nosotros, comprendamos que sí es posible construir un país donde podamos vivir con dignidad.