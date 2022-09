Si Colombia negocia con capos de los cárteles se convertirá en un narcoestado: Duque

Iván Duque. (Photo by Riccardo Savi/Getty Images for Concordia Summit) / Riccardo Savi

El expresidente colombiano, Iván Duque Márquez, también habló con la periodista Margaret Hoover del medio estadounidense PBS de la la crisis en Venezuela y el impacto global de las amenazas a la democracia en los EE.UU.

Con respecto a la lucha contra las drogas, Duque cuestionó que Estados Unidos y Europa no hagan lo suficiente por disminuir la demanda. “Países como Colombia hacen mucho en la lucha contra la oferta. Pero los mayores consumidores del mundo no están haciendo lo suficiente sobre la demanda. Y aunque la DEA, el FBI y La CIA apoyan a Colombia no hay campañas para que la gente diga no a las drogas”, señaló el exmandatario.

Al ser cuestionado sobre la propuesta del presidente Gustavo Petro de negociar con narcotraficantes para que dejen de traficar dijo que “si Colombia decide negociar con todos los capos de los cárteles. Colombia se convertirá en un narcoestado. (...) Entonces, si un solo país decide legalizar todas las drogas, se convertirá en el refugio seguro para los narcotraficantes”.

Además, consideró que algunas drogas no se pueden legalizar porque destruyen al ser humano, al cerebro humano y pueden representar un daño mayor a la sociedad.

Sobre la llegada de inmigrantes venezolanos a Colombia resaltó las medidas que adelantó durante su administración y señaló que “las políticas migratorias en el mundo a veces no se aceptan porque las sociedades están atrapadas por la xenofobia o por la indiferencia” y destacó que en Colombia “demostramos que no es necesario ser un país rico para hacer lo correcto cuando se trata de migrantes”.

En la entrevista también dijo que Nicolás Maduro le está produciendo al pueblo venezolano lo mismo que le está generando Vladimir Putin al pueblo ucraniano. “Esto es blanco o negro. Estás con Maduro o estás contra Maduro. Porque estar en contra de Maduro es estar en contra de la dictadura”.

Sobre el auge de la izquierda en América Latina consideró que “el tema no es que haya un debate entre la izquierda y la derecha, es un debate entre el bien y el mal” porque los líderes de izquierda quieren ser populares y “la forma en que quieren ser populares es adoptando políticas que, al final del día, destruyen todos los valores del capitalismo”, sentenció.