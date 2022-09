Cerca de mil personas fueron desalojadas en una invasión de Neiva

Una tensa situación se vivió en el sur de Neiva, Huila donde se adelantó el proceso de desalojo de al menos mil personas que se encontraban invadiendo un predio privado.

Al sitio, llegaron cerca de mil uniformados entre Policía y Esmad, para afrontar los ataques que con bombas molotov, caucheras y armados con machetes y palos, los invasores intentaron evitar que la fuerza pública ingresara. Durante la tensa jornada, se pudo evidenciar que la comunidad cortó árboles y pusieron piedras de gran tamaño tapando la vía, aún así, el ingreso de despeje fue inminente.

“Se agotaron todas las alternativas, intentamos que la comunidad desaloja el sitio por voluntad, pero no fue posible. La decisión jurídicamente estaba dada, y debía cumplirse”, afirmó Juan David Rincón personero delegado para los Derechos Humanos de Neiva.

Por su parte, una de las afectadas indicó que se encontraban allí pues no tienen dónde ir, insistió que a pesar de las ayudas anunciadas por el Gobierno Nacional, no han obtenido ninguna y, además, no tiene donde darle un techo a sus cuatro hijos.

Por ahora, de acuerdo al reporte entregado por la Personería de Neiva, afortunadamente todo ha transcurrido en calma y no se reportan personas heridas.