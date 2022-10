Eliecer Herlinto Chamorro, alias 'Antonio Garcia'; Iván Danilo Rueda e Iván Cepeda.(Photo by Pedro Rances Mattey/picture alliance via Getty Images)

“Sedes no se han definido”: monseñor Henao sobre proceso de paz con ELN

Tras el anuncio del Gobierno Colombiano y representantes de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) que dieron a conocer este martes en Caracas, Venezuela, que reinstalarán la mesa de conversaciones, después de una suspensión de tres años, monseñor Rubén Darío Henao, quien estuvo en representación de la Iglesia Católica como acompañante, explicó en Contrarreloj de W Radio lo que se acordó por ahora para avanzar en los diálogos.

“Se hizo la primera ronda con el reinicio de las negociaciones, esta es una fase de construcción confianza entre las partes, se está trabajando en cual será el marco para estas conversaciones que van permitir avanzar en el mes de noviembre en la agenda que se acordó, sin alterarla, sino cumplir con la agenda ya pactada (…) lo que se ha definido es el reinicio, todavía las sedes en los países no se ha definido, se está trabajando también en el procedimiento para avanzar.”

Según monseñor, por ahora no se ha definido como será el proceso, lo que sí se puede confirmar es la voluntad de las partes de llegar a un acuerdo. “No se ha avanzado en ningún punto, lo que se hizo fue dar a conocer la voluntad de las partes de reiniciar el proceso de negociación, quizás haciendo los menos cambios posibles, no tenemos por ahora una ronda de negociaciones, el avance es que se retoman los procesos y próximamente se conocerán las delegaciones de lado y lado. El tema humanitario toca un punto muy central en estas negociaciones, es un proceso que pasará por la revisión de los temas humanitarios.”

Por ahora, se dio a conocer que quienes mediaran en las conversaciones son Cuba, Noruega y Venezuela, sin embargo, monseñor agregó que no se descarta la participación de otros países. “no se quiere alterar lo que ya hay, que sean los mecanismos definidos, había sedes alternativas y allí estaba Cuba, fue la última sede que estuvieron esos diálogos, hay varios países allí, una vez se instale la mesa, uno de los puntos que se va tocar es justamente el de las sedes y garantes.