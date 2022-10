Para saldar deudas, alcalde de Pivijay elige como contratista a quien le debe dinero

En 2019, Roberto Mario Pérez, hoy alcalde de Pivijay en el Magdalena, recibió un préstamo de 300 millones de pesos de parte de Ricardo José Romero Crespo.

Este año, Romero demandó al alcalde por el incumplimiento del pago de la deuda y un juez ordenó el embargo de las cuentas.

Esto sonaría como un negocio normal entre dos personas naturales. Pero llama la atención que este préstamo se da meses antes de su campaña a la Alcaldía de Pivijay.

Después de ser elegido alcalde de este municipio, Ricardo José Romero ha sido elegido contratista por la Alcaldía en mínimo tres ocasiones.

Para el año 2020, fue elegido para la construcción de “dos habitaciones en vivienda unifamiliar para mejorar las condiciones de vida de una familia en estado de vulnerabilidad en el corregimiento de Medialuna del municipio de Pivijay”.

También para la “reconstrucción del parque San Martín ubicado en el barrio 23 de Diciembre en el municipio de Pivijay, Magdalena”.

Para marzo de 2021, construyó el sistema de acueducto del corregimiento de Caraballo Etapa I del municipio de Pivijay.

¿Por qué el alcalde de Pivijay le adjudicó contratos a quien le debe 300 millones?

W Radio contactó a Ricardo José Romero, quien no contestó. Según lo manifestado por el alcalde de Pivijay, Luis Roberto ‘Rocho’ Pérez, en diálogo extra-micrófono con W Radio, el tema del embargo de sus cuentas por parte de este señor no trascendió, y que actualmente estas no están embargadas.

Se comprometió a darnos una entrevista en vivo pero, al llamarlo para la entrevista, no contestó el celular.