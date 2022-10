MinHacienda desmiente que no se vayan a firmar nuevos contratos exploración de gas

El ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, desmintió la afirmación que hizo la viceministra de Energía, Belizza Ruiz Mendoza, quien desde Cartagena dijo el Gobierno no va a firmar nuevos contratos de exploración de gas y petróleo y que si el país tiene la necesidad de importar gas, lo hará.

Y es que la funcionaria dijo a los asistentes del Congreso de Naturgas en el Centro de Convenciones de Cartagena que “el Gobierno del presidente Petro no va a firmar nuevos contratos de exploración y explotación de petróleo y gas, no sé qué parte de esa frase no han entendido”.

Es decir, aseveró que los contratos que hoy están en el país se respetan pero que “no habrá nuevos contratos de exploración y explotación”.

Tras ello mencionó que la importación de gas o petróleo estará abierta y les pidió a las empresas que ya tienen contratos explotar al máximo las zonas para ampliar las reservas.

“De hecho, esta señal lo que les dice a las empresas que ya están explorando y explotando es que hagan un esfuerzo mayor para extraer todo el gas que tienen los pozos. Ya se viene en una actividad que continúa”, dijo a medios.

Sin embargo, horas después, el ministro de Hacienda afirmó en medios de comunicación que “esa decisión, perdóneme que le diga a la viceministra, no ha sido tomada”.