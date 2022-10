Presidente de ETB desmiente privatización: “hay relaciones comerciales con empresas”

Bogotá

Sigue La W conoció la denuncia de concejales de Bogotá, quienes alertan de una presunta intención de privatizar la empresa de telecomunicaciones de la ciudad, ETB. Según las denuncias, ETB estaría cediendo el control operativo de la infraestructura de fibra óptima a una empresa de papel por 51 años y estaría subastando inmuebles sin la autorización del Concejo Distrital.

En entrevista con Sigue La W, Carlos Carrillo, concejal de Bogotá, comentó que esta es una denuncia que hacen los trabajadores. “La ETB ha resistido 14 intentos de privatización en tiempos recientes, cuando Claudia López estaba en campaña, en 2019, se refirió a la ETB como unos cables viejos (…) lo que hemos visto es que aquí no hay un compromiso con lo público”.

Según explicó el concejal, los trabajadores aseguran que Ufinet es una empresa de papel “nosotros tenemos las cámaras de Comercio, efectivamente el patrimonio de Ufinet era de 1 millón de pesos, después de que se hacen las denuncias, se aumenta el capital a 10 millones de pesos. Hay una falta de opacidad”.

De igual forma, comentó que “se trata de una privatización subrepticia, si bien no se trata de ceder la pertenencia de la infraestructura, se estaría afectando la operación de esa infraestructura, hablan las denuncias de 51 años”.

Por otra parte, el concejal del Polo Democrático indicó que lo que se está haciendo es “una manera de enmascarar la privatización, van a decir que ellos no están vendiendo la red, la red sigue siendo pública, pero quien la administra podría ser un privado”.

Para finalizar, comentó que lo que buscan es que el presidente de la ETB asista al Concejo de Bogotá para que “pongamos toda la documentación y los testimonios de los trabajadores y veamos si es Ufinet una empresa de papel o no”.

ETB responde:

Por su parte, Sergio González Guzmán, presidente de ETB, desmintió esta denuncia asegurando que se trata de una “desinformación”.

“Aquí no hay una privatización de la empresa, lo que sí hay es una desinformación por cuanto se está haciendo alusión a una operación que no existe”, dijo Guzmán.

Agregando que “nosotros hemos hecho inversiones por más de 1 billón de pesos en los últimos tres años y hemos ampliado la cobertura de fibra óptima”.

En cuanto a las denuncias como tal, aseguró que “no existe actualmente ningún proyecto que implique la sesión del control operativo de la infraestructura de fibra, no existe, no hay”.

“ETB no tiene ningún contrato ni ningún proyecto de entregar su infraestructura de fibra óptica a ninguno, no hay, no existe”, puntualizó.

Para finalizar, se refirió a la relación entre ETB y Ufinet. Allí señaló que “la única relación comercial que tenemos con Ufinet es de alquiler de una infraestructura que ellos desplegaron de fibra óptica en Bogotá, ese el contrato vigente que hay con ellos, no hay nada más”.

