La importación del gas no es nueva en Colombia: Irene Vélez

La ministra de Minas y Energía habló en Sigue La W sobre su anuncio de una posible compra de gas a Venezuela luego de haber hallado dos provincias gasíferas que garantizarían el abastecimiento de gas en el país.

Según Vélez, este anuncio que despertó polémica en el sector político, minero y en los demás colombianos, fue malinterpretado.

Sin embargo, comentó que “la importación de gas no es nueva en Colombia y en este momento estamos importando entre el 2 y el 4 por ciento”.

De este mismo modo, aclaró que incluso se ha llegado a importar el 40 por ciento de gas por los grandes impactos que trae el fenómeno del niño.

Veléz explicó que esta importación se ha realizado por medio de una red gasificadora en Cartagena, pero que los altos costos del gas debido a la crisis energética en Europa que se dio tras la guerra entre Rusia y Ucrania, impactan las generadoras termoeléctricas, las cuales dependen del suministro del gas.

En este sentido, enfatizó que Colombia al no estar en riesgo de desabastecimiento por no estar en un fenómeno del niño, no se piensa en una importación porque no se utilizan constantemente las termoeléctricas. Pero en caso de llegar a enfrentar dicho fenómeno, se verá un alto impacto en el gas producido, por lo que se va entrar a mirar la importación más económica que proteja los bolsillos de los colombianos.

Según la MinMinas, en este momento no se está generando ningún tipo de importación con Venezuela porque “hasta ahora se están restableciendo las relaciones con Venezuela”.

En referencia a las relaciones con el Gobierno venezolano de Nicolás Maduro, indicó que lo importante y primordial es establecer esas relaciones diplomáticas y luego se entrarían a mirar relaciones comerciales.

De este mismo modo, indicó que en este momento no tenemos riesgo de soberanía porque “nuestras hidroeléctricas tienen un soporte suficiente que nos permite tener un colchon, tenemos reservas de gas y de petróleo”, por lo que no es urgente importar.

No obstante, dijo que si es necesario importar de una país vecino o de un país lejano, se optará por traer lo más económico y sea responsable ambientalmente y que genere menos emisiones.

“Hoy día nuestra propuesta es la soberanía energética para Colombia y volvernos más sustentables en esta propuesta energética justa”.

Finalmente, aclaró que “no podemos hacer también como una crisis de algo que ocurre cotidianamente en el país y ha ocurrido desde siempre”.