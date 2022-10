Empresarios de Emiratos Árabes están buscando negocios de turismo en Colombia

Nueve directivos de las agencias de viajes y empresas turísticas más importantes de Emiratos Árabes Unidos y un representante de Turkish Airlines están recorriendo el país por primera vez en busca de oportunidades de negocios en turismo. Están conociendo la oferta turística del país en cuanto a experiencias exclusivas.

Por ejemplo, ya han recorrido las zonas emblemáticas en Bogotá y el Eje Cafetero. Hoy están en el Valle del Cauca y mañana estarán en Cartagena.

“En el Gobierno del presidente Gustavo Petro, el propósito es no solo incrementar el número de turistas, sino aprovechar el gran potencial de biodiversidad con que cuenta el país para avanzar en el fortalecimiento del turismo de paz”, aseguró el ministro de Comercio, Industria y Turismo, Germán Umaña Mendoza.

La delegación de empresarios internacionales está conformada por Manoj Bisht, Head of Strategic Alliances de Dnata Travel; Mohammed Sharif Saleem, Deputy Managing Director de ATS Travel Beyond; Mohammed Abdalla Alhafidhi, General Manager Airlink International Travel; Santhosh Cheriyan, Vice President Moddle East, en Akbar Travels of India; Kumar Vellore Jagadeesan, General Manager de ANTA – Anjman National Travel Agency; Raheesh Babu, Konnagal, Chief Operating Officer de Musafir; Mohamed Habibullah Asis Hussain, Head Of Holidays de Al Tayer Travel; Fardam Mohammed Haneef, Director de Deira Travel; y Arif Pasha, Regional Sales & Marketing Manager de Turkish Airlines.

Según datos de Global Data, con análisis de ProColombia, el gasto promedio del turista emiratí por viaje al exterior es de US$922 para estadías de tres noches, y los rubros principales dentro de su presupuesto son los intermediarios, las compras y el entretenimiento. En cuanto a los motivos de viaje, el 62,5% lo hace por vacaciones y el 25,6%, por negocios.

Desde la participación de Colombia en Expo 2020 Dubái, la solicitud de visas desde Emiratos Árabes Unidos hacia el país aumentó un 125% según Procolombia. Igualmente, a finales de 2021 Turkish Airlines aumentó de tres a siete las frecuencias semanales hacia Colombia. Entre EAU y Colombia hay conexiones aéreas a través de las ciudades de Ámsterdam, Frankfurt, París, Madrid y Estambul.