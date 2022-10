‘Joaquín Gómez’ confesó que no liberó a Jaime Lozada aun sabiendo que era un niño

En el marco de la diligencia de ampliación de reconocimiento rendida por el excomandante del Bloque Sur de las Farc, Milton Toncel ‘Joaquín Gómez’, el exguerrillero propuso sostener un encuentro con el excongresista Jaime Felipe Lozada, secuestrado por la guerrilla cuando era un adolescente.

Lo anterior, luego de que Lozada denunciara hace unas semanas en redes sociales, que Joaquín Gómez le dijo que no tuvo nada que ver en su secuestro y que no supo nada, aunque en la diligencia reiteró que no tenía conocimiento de la identidad concreta de las personas que estaban siendo secuestradas en el edificio Miraflores en Neiva, Huila.

“Pienso que él como víctima tiene derecho, tiene derecho a saber el por qué, qué fue lo que sucedió, una explicación seguramente nunca lo va a satisfacer del todo porque hay una víctima y es su papá” dijo Gómez.

Pero, además, reveló que tuvo el conocimiento y la facultad de poder liberar a Jaime Felipe Lozada y su hermano porque eran menores de edad, pero no lo hizo, vulnerando claramente la normativa internacional teniendo secuestrados, aún más, si se trata de niños.

“...eso pudo solucionarse de la manera lógica, porque yo supe, a mí se me informó que eran menores de edad y yo no tomé ninguna medida, estuvieron ahí y yo por omisión directa, porque al fin y a cabo yo era jefe yo pude decir suelten esos muchachos” sostuvo Gómez.

Según lo dicho por el excomandante de las Farc, era conocedor de que estaba vulnerando leyes nacionales e internacionales, pero no “adoptó alguna medida”.