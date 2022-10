Luis Alfonso Hoyos pidió en la CIDH que sea tumbada su “muerte política”

Luis Alfonso Hoyos, exsenador y exasesor espiritual del excandidato a la presidencia Óscar Iván Zuluaga, denunció en audiencia ante la CIDH la, según él, irregular decisión del Consejo de Estado de decretar su perdida de investidura en 2001 y declarar su muerte política.

Ante los Comisionados, Hoyos señaló que fue acusado falsamente de quedarse con el salario de una funcionaria de su unidad de trabajo legislativo, y también que no había pedido permiso a la junta de personal del senado para que esta funcionaria trabajara remotamente, por tanto, era una indebida destinación de recursos.

Según Hoyos, el fallo de muerte política se produjo en única instancia sin derecho a la doble instancia, motivo por el que acude a la CIDH en garantía de sus derechos.

“En 2001 se decretó mi muerte política para la eternidad, con la prohibición de todos mis derechos políticos de por vida (...) a pesar de eso, presenté el recurso y el Consejo de Estado dijo que no existía y por eso acudí a la Comisión. Espero que en estos 20 años de espera, yo pueda ejercer mis derechos políticos” sentenció Hoyos.

Asimismo, Hoyos enfatizó en que el proceso fue trasladado a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, donde fue declarado inocente por los mismo hechos, como muestra, según él, del yerro del Consejo de Estado.

“No existe crimen, no existe delito, no existe falta, el propio congreso certificó que no hubo falta. A pesar de eso mi muerte política sigue vigente (...) me ha causado perjuicios, pude haber buscado nuevamente la gobernación de Caldas, no puedo representar a mi comunidad, se truncó un proyecto político independiente” afirmó Hoyos.

De acuerdo con Hoyos, quien también fue interrogado por el estado, solamente pudo acudir a recursos extraordinarios, que le fueron desfavorables.

Adicionalmente, en su petición a la CIDH de pronunciarse sobre la alegada violación a sus derechos, expresó que espera “coherencia” del Sistema Interamericano trayendo a colación el fallo sobre el hoy presidente Gustavo Petro que tumbó la sanción de la Procuraduría en su contra limitando sus derechos políticos.