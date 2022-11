Grupo Sura informó que no ha tomado una decisión sobre OPA de Nutresa

Tras la renuncia de cuatro miembros de la junta directiva de Sura (cuotas del GEA), que llevó a que quedara sin quórum deliberatorio y aprobatorio sobre la Oferta Pública de Adquisición (OPA) que lanzó la empresa árabe IHC por Nutresa.

Renunciaron Luis Javier Zuluaga, Sebastián Orejuela, Santiago Cuartas y Pablo Londoño. Los dos primeros fueron impedidos por parte de la Superintendencia de Sociedades para participar en las decisiones de la junta de Grupo Sura sobre la opa de IHC.

Tras ello, Sura manifestó que “tras la desintegración de la Junta Directiva, los directores Angela María Tafur, María Ximena Lombana y Andrés Bernal sostuvieron una reunión para la que no tenían facultades legales o estatutarias. En esa reunión manifestaron su intención de aceptar la OPA por acciones de Grupo Nutresa. Esa no es una decisión de la Junta Directiva de Grupo Sura. Como tal es inexistente. Grupo Sura no ha tomado una decisión con respecto a la OPA por Nutresa”.

También reiteró que Grupo Sura convocará una asamblea extraordinaria de accionistas para que se elija una nueva junta directiva, “donde haya una representación proporcional de todos los accionistas y que esté en capacidad deliberar y decidir sobre la OPA Nutresa, si hubiese interés del Oferente en ampliar el plazo de aceptaciones”, ya qué hay que señalar que el plazo termina el 18 de noviembre, pero se puede extender por 20 días hábiles.

Finalmente Sura advierte que “evalúa todas las acciones legales pertinentes, en el mejor interés de la sociedad y todos sus accionistas, de cara a lo sucedido hoy”.