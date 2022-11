Directora de grupo de medios de Barranquilla denuncia persecución

En diálogo con W Radio, la directora del grupo de medios tradicionales del Caribe, ‘La Libertad’, denunció la persecución que ha sufrido por varios años.

De acuerdo con sus declaraciones, incluso su sede fue allanada por miembros de la Fuerza Pública en años anteriores, que destruyeron varios equipos de la organización.

“Cuando nos reventaron los equipos, ahí están las fotos, al día siguiente nos tocó colocar en el periódico “Terrorismo de Estado” porque eso fue una cosa sorprendente. O sea, un helicóptero, ¿cuánto habrá costado la gasolina de ese helicóptero sobrevolando el edificio de La Libertad?. ¿Y qué hicieron 2 de los medios de aquí? ¿Dos de los medios que son de estos famosos personajes? Le colocaron: ‘Allanado edificio de La Libertad’(...) ni si quiera colocaron que cerraron 2 emisoras, no, sino que pusieron ‘Allanado edificio de La Libertad’ cómo para hacer daño a la marca”, aseguro.

De la misma manera, señaló que la persecución también ha sido por parte de la Superintendencia de Sociedades y que en varias oportunidades le han quitado la representación.

“Después de todo eso continuó la persecución por la Superintendencia de Sociedades. Nos quitaban representación, volvían a otra vez a darla. Una serie de requerimientos, me requería la de Bogotá, me requería la del Atlántico. A mí en esas oportunidades se me presentaron 2 personas, trataron de hablar conmigo en un centro comercial y me dijeron que estaban interesados en el medio. Yo les dije que el medio no está en venta”, afirmó Esper.

Adicionalmente, aseguró que recibe requerimientos cada 3 o 4 meses y que en la actualidad uno de los terrenos del medio está siendo perseguido sin tener deudas.

Finalmente, mencionó que teme por su vida, ya que ha recibido amenazas y pidió apoyó al presidente Gustavo Petro, ya que dice, las acciones pueden estar siendo causadas por la labor investigativa que ha realizado el medio en la ciudad.

“Este periódico ha hecho muchas unidades investigativas que han conducido a que depronto un Secretario de Educación esté en la cárcel por un problema del PAE, a que otras personas que estuvieron en el Bienestar Familiar las hayan sacado de sus cargos(...) Muchas cosas han levantado ampolla, depronto hay una herida no sanada y quieren acabarlo o quieren hacer daño”, afirmó.