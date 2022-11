Falsos positivos: Fiscalía acusó a alias ‘El Zarco’

La Fiscalía General de la Nación acusó formalmente a Luis John Castro Ramírez, alias ‘El Zarco’, por los delitos de homicidio en persona protegida y concierto para delinquir agravado.

Un fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos presidió la diligencia en la que se fundamentó la acusación sobre los cuatro ejecuciones extrajudiciales en las que participó, como reclutador entre 2007 y 2008, en los que 17 jóvenes fueron engañados y posteriormente asesinados y presentados como integrantes de organizaciones criminales es decir cómo guerrilleros.

Los hechos se presentaron en los departamentos de Valle del Cauca y Tolima.

Según la Fiscalía General uno de los casos se presentó en el corregimiento Villa Carmelo, en zona rural de Cali (Valle del Cauca), el 6 de noviembre de 2007.

Supuestamente alias ‘El Zarco’ se encargó de reclutar a tres jóvenes con el engaño de desenterrar $200 millones que, aparentemente, estaban ocultos en una ‘guaca’.

“En el camino al punto de extracción del dinero, al parecer, les pidió ponerse uniformes de uso exclusivo de la fuerza pública y caminar juntos. Minutos después, hombres del pelotón Cascabel del Batallón de Montaña N°3 del Ejército Nacional los interceptaron y les dispararon”, mencionó la Fiscalía en un comunicado.

Las víctimas fueron presentados como guerrilleros dados de baja en combate.

“En las inspecciones al lugar, los investigadores ubicaron una vainilla calibre 7.62 que, según las pruebas de balística, no correspondía a las armas encontradas junto a los cuerpos”, de acuerdo con la Fiscalía.

Tolima

La audiencia de acusación se adelantó en Ibagué, Tolima, región en la que se presentó el segundo caso de falsos positivos.

En el desarrollo de la investigación se concluyó que al parecer alias ‘El Zarco’ habría contactado a 14 hombres en Cali y otros municipios de Valle del Cauca, con falsas promesas de trabajo en el Tolima.

“Unidades del Batallón Jaime Rooke del Ejército Nacional, en tres momentos distintos, presentaron a los civiles como integrantes de organizaciones criminales ‘abatidos’ durante supuestos procedimientos contra el secuestro y la extorsión”, señaló el fiscal en la diligencia en la que también relató que seis de las víctimas murieron en la finca Los Mangos de la vereda Potreritos, en Ibagué, el 28 de febrero de 2008; otros dos murieron en el Guamo, el 30 de marzo; y seis más en Coyaima, el 23 de junio del mismo año.

Retractación

Alias ‘El Zarco’ se retractó del preacuerdo que se había concretado con la Fiscalía General de la Nación, por ser uno de los principales reclutadores de los denominados ‘falsos positivos’ en Colombia.

De esta manera se cae por completo la negociación que contemplaba inicialmente que alias ‘El Zarco’ pagaría una condena de 26 años y 8 meses de prisión, al reconocer su responsabilidad en los homicidios de 17 personas además, de aportar elementos clave para el esclarecimiento de los hechos.

W Radio conoció que el abogado Jhon William Zuluaga Ramírez, defensor de Castro Ramírez, le envió un oficio en el que oficializa el desistimiento al preacuerdo que se había concretado con la Fiscalía General de la Nación al juez primero Penal del Circuito Especializado de Ibagué (Tolima) en el que formaliza que alias ‘El Zarco’ se retracta de lo actuado hasta el momento, al no tener claridad de las condiciones de la negociación en la que acepta los cargos de homicidio en persona protegida y concierto para delinquir.

“Se suspenda toda actuación con relación al preacuerdo que presentara la Fiscalía General de la Nación en cabeza del doctor Camilo Andrés Chaves Moreno, en su Calidad de Fiscal 63 Especializado de Derechos Humanos en Bogotá y Luis Jhon Castro Ramírez ante su Despacho y con relación al presente proceso. Lo anterior en el entendido que no tiene claro las condiciones de aceptar cargos, no entiende porque recibirá una condena, si lo que ha sido es testigo clave de la fiscalía para seguir el proceso en contra de otras personas y lo que aduce es que la fiscalía le había prometido unos beneficios y no una condena”, son apartes del documento.

También se advierte en el documento que el abogado de la defensoría pública le dijo que aceptara el preacuerdo tal y como lo presentó la Fiscalía, sin que Luis Jhon Castro Ramírez, conociera las implicaciones del mismo.

“Al haber conversado con el abogado de la defensoría pública, le dijo que dijera que estaba de acuerdo con el preacuerdo, que porque era lo mejor para él, sin que se midieran las consecuencias de tal preacuerdo. Y como a la fecha no se ha socializado la aceptación o no de los términos del mismo de parte de su Despacho, es decir ese preacuerdo no ha nacido a la vida jurídica, se decidió de parte del procesado, retractarse del mismo, ya que se está en el derecho de afrontar el proceso penal en sus etapas siguientes, iniciando con la correspondiente acusación, como garantía de defensa y el debido proceso”, agregan.