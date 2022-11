Pido excusas no debí reaccionar así: funcionario de Migración que agredió a viajero

En los micrófonos de W Radio habló Jaime Sánchez, funcionario de Migración Colombia, que se ve en un video, que se hizo viral, agrediendo a un viajero en medio del proceso migratorio para entrar a Colombia.

Sánchez ofreció disculpas por los hechos, asegurando que se encontró en un momento muy difícil debido a las agresiones antes recibidas.

“Yo pido excusas, no es el hecho que haya reaccionado así, no es lo mejor de haberlo hecho. Yo sí le pegué una cachetada, una patada y reaccioné así por las agresiones que antes había recibido”, dijo Sánchez.

Agresiones, que según el funcionario iniciaron, una vez el señor Camarillo no pudo hacer su proceso de inmigración en las máquinas de chequeo automático, “le dije que intentara en varias máquinas y que si ya no podía pues hiciera la fila correspondiente porque así no podía hacer el proceso y nosotros no podemos dejar entrar a la gente sin ese proceso. Cuando no le sirvió el señor volvió a agredirme con palabras groseras y yo le pedí que me respetara. Por eso decidí llamar al supervisor y contarle lo sucedido y aun así el señor siguió agrediéndome y ahí fue cuando lo golpeé”.

Tras los hechos, a los hombres los separaron e iniciaron sus procesos para dar a conocer la situación. A Sánchez inmediatamente las autoridades de Migración Colombia lo llamaron para que diera su versión e informarle que había un proceso disciplinario en su contra y así mismo brindar ayuda frente a la situación.

Luego de esto, el funcionario también asegura que ha recibido amenazas en su contra, " por el correo institucional y personal he recibido amenazas de muerte, incluso que no me puedo aparecer por el aeropuerto”.

Sánchez también asegura que todo esto se debe a un estrés acumulado, ya que las jornadas en Migración son largas y a veces el personal disponible no es suficiente para atender la demanda de pasajeros.