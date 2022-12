Vuelven las críticas a los bailes de la Selección de Brasil, esta vez fue Roy Keane

Roy Keane, exfutbolista del Manchester United, criticó a los jugadores brasileños por sus bailes contra Corea del Sur, dijo que son “irrespetuosos” con el rival y comparó los partidos de la Canarinha con ver un “reality de bailar”.

Keane, que comenta los partidos del Mundial en la televisión británica, se mostró molesto con la actitud de los brasileños, que celebraron cada gol bailando.

“Ha sido una definición fantástica de Vinícius”, dijo Kean en ITV después del primer gol del futbolista del Real Madrid. “Ha sido un gran inicio de partido, pero nunca había visto tanto baile”, comentó.

“ No puedo creerme lo que estoy viendo. No me lo creo. Es como ver “Strictly (un reality de bailar en el Reino Unido). No me gusta nada esto. La gente dice que es su cultura, pero yo creo que es faltarle al respeto al rival ”, añadió Keane.

“Han sido cuatro goles y lo han hecho cada vez. La primera vez, vale, pero es que después ha bailado hasta el entrenador. No me gusta nada ”, insistió.