Condenan a exjuez de Lorica por reconocer una indemnización de manera irregular

El Tribunal Superior de Bogotá acogió los argumentos de un fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción y declaró responsable del delito de prevaricato por acción a la exjuez civil de Lorica (Córdoba), Isabel Lorelei del Socorro Montes Oyola.

“Mientras ejerció como funcionaria judicial, la hoy sentenciada emitió un fallo en el que ordenó a un particular y a una aseguradora pagar una millonaria indemnización por la muerte en accidente de tránsito de una mujer de 29 años, en 2013. La Fiscalía demostró que Montes Oyola convocó a juicio civil extracontractual sin agotar las instancias de conciliación, no llamó a declarar a los peritos que conocieron el siniestro, tampoco escuchó a los demandados ni tuvo en cuenta pruebas que demostraban que el vehículo involucrado no pertenecía a la aseguradora afectada”, señaló la Fiscalía General de la Nación.

“Adicionalmente, se conoció que realizó las audiencias en tiempo récord y fijó de manera caprichosa el monto de la indemnización por daños morales y materiales, en 3.164 millones de pesos”, agregó la Fiscalía.

Por estos hechos, la exjuez de Lorica (Córdoba) fue condenada a cuatro años y seis meses de prisión, y al pago de una multa de 50 millones de pesos. Además, recibió una inhabilidad de 84 meses para ejercer funciones públicas. “La pena se hará efectiva en centro carcelario, luego de que termine de cumplir otra sentencia en su contra”, puntualizó el ente investigador.

Cabe recordar que, en el año 2019, el mismo Tribunal Superior de Bogotá también condenó a la exjuez a 27 años y 11 meses de prisión por el denominado 'Carrusel de la Educación' en Córdoba, en el que decenas de profesores se beneficiaron de pagos irregulares de pensiones sin cumplimiento de requisitos de ley y que sumaron cerca de 80 mil millones de pesos.

Los anteriores hechos ocurrieron entre 2010 y 2012, y están relacionados con fallos aparentemente irregulares, en los que el Juzgado Civil del Circuito de Lorica, en cabeza de la condenada, ajustó las pensiones de varios docentes.