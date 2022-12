Perros con menos esperanza de vida: ¿cuáles son y cuántos años viven?

Los problemas respiratorios, cardíacos, enfermedades de la columna vertebral y cruces entre razas son los factores más comunes que reducen la esperanza de vida de las mascotas, según ha confirmado una investigación hecha en Reino Unido. Asimismo, establecen que algunos perros podrían vivir hasta 4.5 años.

La revista científica ‘Nature’, publicó recientemente el estudio: ‘Life tables of annual life expectancy and mortality for companion dogs in the United Kingdom’, donde analizaron cerca de 30.000 fallecimientos de canes alrededor de ese país e identificaron entre 18 razas el periodo de vida de cada una.

¿Cómo se desarrolló la investigación?

Los autores de este estudio, Kendy Tzu-yun Teng, de la Universidad Nacional de Taiwan, y Dan O’Neill, experto en epidemiología de animales en el RVC, desarrollaron una herramienta capaz de evaluar las probabilidades de vivir o morir de acuerdo con la edad y casta de los perros.

A su vez, organizaron cuáles son las razas más populares que adquieren las personas y cuál es el promedio de vida de una mascota común, que cómo lo indican, está alrededor de los 12 años. Todos los datos obtenidos fueron dispuestos en una tabla encargada de tratar dicha información.

¿Cuáles son los perros con menos esperanza de vida?

Los resultados del estudio demostraron que: el Bulldog francés vive aproximadamente 4.5 años; Bulldog inglés 7.4 años; Pug en promedio 7.7 años y Bulldog Americano 7.8 años.

Al parecer, estas razas tienen menos esperanza de vida porque poseen graves problemas en su salud, es decir, respiratorios, cardíacos o en la columna vertebral, así lo explican Teng y O’Neill en el estudio.

Por su parte, otros expertos en el campo veterinario consideran que se le deben sumar a esta lista los Gran Danés, Bernés de la Montaña y los Mastín franceses con una duración de 6 a 8 años. Por su parte, el Lobero irlandés, Lebrel escocés, Mastín napolitano y San Bernardo podrían vivir de 10 a 11 años.

¿Cómo puede cuidar a su mascota?