¿Es peligroso dormir con el celular bajo la almohada? Riesgos y explicaciones

Muchas personas mantienen la creencia de dormir con el celular debajo de la almohada es nocivo para la salud; sin embargo, pese a que existen varias explicaciones alrededor de este tema ningún estudio científico ha logrado probarlo con rigurosidad.

Gracias a la suma relevancia que los celulares tienen en la vida de las personas, ya que nos permite estar conectados e informarnos de hechos que suceden incluso al otro lado del mundo, esto ha hecho que desarrollemos cierto grado de dependencia a estos aparatos. Y a su vez esto ha llevado a que muchos duerman cerca del dispositivo móvil.

Es muy normal escuchar que esta práctica es perjudicial para la salud debido a que los celulares pueden emanar radiación, no obstante este mito todavía no ha sido comprobado. Pese a que existen algunos estudios que afirman que este hábito puede ser el causante de que las personas manifiesten episodios de cefalea e incluso migraña, lo cierto es que aún no se ha abordado de lleno este tema.

Pero, pese a que no se tenga una explicación certera sobre los efectos que tiende dormir con el celular debajo de la almohada y los impactos en la salud, varios fabricantes sugieren que se evite hacerlo.

¿Por qué es malo dormir tan cerca del celular?

Las compañías que fabrican celulares suelen incluir dentro de sus recomendaciones mantener los celulares en un ambiente lo más ventilado posible y alejado de temperaturas extremas. Esto es debido a que exponer los teléfonos a condiciones muy cálidas o muy frías puede repercutir en el buen funcionamiento de los equipos. Lo ideal es mantenerlos en una temperatura templada, para evitar afectaciones.

Ahora bien, dormir con el celular debajo de la almohada puede llevar a que el dispositivo se recaliente y presente algunas fallas en el futuro. Por la misma razón los desarrolladores recomiendan que también se mantenga alejado del contacto directo con el cuerpo para evitar que la temperatura aumente y dañe el desempeño del móvil.

Impactos en la salud

Si bien no se han determinado con claridad cuáles son las implicaciones de dormir con el celular bajo la almohada y los riesgos para la salud, el Departamento de Salud Pública de California, en Estados Unidos, afirma que dejar el celular tan cerca mientras dormimos, puede llevar a desarrollar tumores en las glándulas salivares y del nervio acústico.

Teniendo en cuenta esto y las instrucciones de los fabricantes, lo mejor es que se deje el celular a una distancia considerable de la cama mientras descansamos.