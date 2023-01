WhatsApp es una de las aplicaciones de mensajería instantánea más usadas a nivel mundial, pues más allá de ser una herramienta para intercambiar mensajes con otras personas, se ha convertido en algo indispensable en la vida diaria de sus usuarios.

Es por esto, que, a menudo, salen actualizaciones de la aplicación que buscan brindar nuevas e innovadoras herramientas con el fin de brindarle una mejor experiencia a quienes la usan con frecuencia. Sin embargo, hay algunas funcionalidades que la aplicación no tiene, por lo cual, WhatsApp Plus, la versión no oficial de la plataforma, ha ido incluyendo sus propias mejoras.

Para esta oportunidad, dicha versión incorporó una nueva modalidad ideal para quienes desean desconectarse de WhatsApp Plus sin tener que hacerlo también de su dispositivo móvil o de las demás aplicaciones. Se trata del ‘Modo avión’, una función que solo se encuentra disponible para los usuarios que usan la versión no oficial de WhatsApp.

¿Qué es el ‘Modo avión’ en WhatsApp Plus’?

El ‘Modo avión’ de WhatsApp Plus tiene la misma funcionalidad que se usa en los dispositivos móviles con el que se busca no tener ninguna clase de conexión a la red, por lo cual no se puede recibir o realizar llamadas, así como tampoco usar las aplicaciones que necesitan conexión a internet.

Sin embargo, la nueva herramienta de esta versión tiene la particularidad de que el ‘Modo avión’ se puede activar únicamente para la aplicación sin necesidad de que el celular se vea afectado y con ello sus demás funcionalidades.

¿Cómo activar el ‘Modo avión’ en WhatsApp Plus?

Abrir la versión Plus y otorgar todos los permisos solicitados.

Dirigirse a los tres iconos ubicados en la parte superior.

Presionar el icono de Wifi.

Por último, pulsar el apartado ‘Activar tema’.

Una vez activada esta función, no se recibirán mensajes textuales, llamadas ni videollamadas. Tampoco se podrá publicar estados ni ver los nuevos estados de los contactos.

Para desactivar el ‘Modo avión’ se debe llevar a cabo los mismos pasos anteriormente mencionados.