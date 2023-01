¿Cómo agendar la cita para sacar su vehículo de los patios? Conozca el paso a paso

Crédito: Getty ¿Cómo sacar mi carro de los patios? / Photography taken by Mario Gutié

Uno de los trámites más engorrosos y desgastantes es el de sacar el vehículo de los patios, que por lo general es llevado a esos sitios cuando comete una infracción de tránsito como: estar mal estacionado, no tener SOAT vigente, no tener la licencia de conducción vigente, no tener placas o conducir bajos los efectos del licor, entre otros casos.

Por eso, es importante identificar cómo realizar el trámite correcto para sacar su vehículo de los patios. Lo primero es que debe pagar el comparendo y/o subsanar la infracción.

Para hacer efectiva la orden de entrega del vehículo, el propietario o el infractor deberá presentar la documentación correspondiente y validar su calidad ante la autoridad de tránsito, según el artículo 125 del Código Nacional de Tránsito.

¿Cómo agendar la cita para sacar su carro de los patios?

El trámite debe hacerse de manera presencial en la Ventana Única de Servicios. Estos son los pasos a seguir:

Ingrese a la web ventanillamovilidad.com.co

Haga clic en la pestaña ‘salida de vehículos inmovilizados’

Inicie sesión con su número de identificación y contraseña y seleccione la opción agendar cita para salida de patios

Ingrese la placa del vehículo inmovilizado y de clic en buscar: aparecerá la información de la inmovilización y allí podrá elegir el punto (VUS) que le quede más cercano.

Elija la fecha y hora de la cita par agendar la cita

Le llegará un correo electrónico con la confirmación de la cita y un código QR, el cual deberá presentar en la oficina. No olvide revisar la bandeja de entrada y la bandeja de correos NO deseados.

Cabe aclarar que no todas las infracciones de tránsito se atienden por la Ventanilla Única de Servicios.

Si el motivo de la inmovilización corresponde a conducir en estado de embriaguez o a los siguientes tipos de infracciones: B07, C01, C16, C18, C28, D12 y casos especiales, será trasladado al Centro de Servicios ubicado en la Calle 13 #37-35.