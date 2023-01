¿Qué es y cómo activar el ‘modo avión’ en WhatsApp Plus?

WhatsApp Plus ha habilitado la función de ‘modo avión’ para los dispositivos móviles iOS y Android / Foto: GettyImages / picture alliance

WhatsApp Plus ha habilitado la función de ‘modo avión’ para los dispositivos móviles iOS y Android; esta opción evita que las personas reciban o envíen mensajes, llamadas, vean o publiquen estados, asimismo, será la única aplicación que se verá afectada con la conexión a Internet, es decir, las demás funcionalidades del celular continuarán sirviendo normalmente.

Recordemos que WhatsApp Plus es una aplicación de terceros y no pertenece al servicio de mensajería en propiedad de Meta: WhatsApp.

Active el ‘modo avión’ en WhatsApp Plus

De clic en el icono de wifi o avión que encontrará en la parte superior de la aplicación.

Otorgue todos los permisos.

Le aparecerá un mensaje indicando si desea o no activarlo, presione “aceptar” para hacerlo.

Si después de un tiempo quiere desactivar el ‘modo avión’, realice los pasos mencionados anteriormente.

¿Cómo descargar WhatsApp Plus?

Realice una copia de seguridad de su WhatsApp.

Desinstálela y desde su navegador de preferencia descargue la última versión de WhatsApp Plus.

Habilite todos los permisos solicitados por la aplicación.

Escriba su número de celular y el código de verificación que le llegará a su dispositivo móvil.

No lo olvide, WhatsApp Plus no funcionará si tiene descargada su versión oficial.

Diferencias entre WhatsApp y WhatsApp Plus

A pesar de que ambas cumplen la misma función de ser una aplicación de mensajería instantánea, existen varios cambios que las diferencian entre sí: