Alcaldía de Bogotá acatará sentencia que ordena reanudación de corridas de toros

La Alcaldía Mayor de Bogotá confirmó que recibió la notificación judicial de la Corte Constitucional del nuevo auto de la sentencia de 2013, T-296, que le ordena reanudar las temporadas taurinas en la capital de la república.

El gobierno distrital también anunció que acatará el fallo, pero advirtió que no está de acuerdo con la decisión del alto tribunal. ”El siglo XXI es el siglo de la vida, no el de la muerte. Los recursos públicos y escenarios públicos son para honrar la vida no para apoyar el maltrato y la muerte de animales”, expresó la alcaldesa Claudia López al conocer el sentido de la decisión.

Esta inconformidad de la administración distrital llevó a que el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) presentará una solicitud de aclaración a la Corte sobre el alcance de la decisión, particularmente sobre la vigencia del Acuerdo 767 de 2020 del Concejo de Bogotá, que ordena a las autoridades distritales no permitir el maltrato, ni la muerte de los Toros.

Es importante recordar que este auto de la Corte Constitucional obliga al distrito a rehabilitar las instalaciones de la Plaza para la realización de espectáculos taurinos en las condiciones habituales de su práctica.