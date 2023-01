Sergio Vega por muerte de Paula Durán: Me duele el alma, pero se queda en mi corazón

El colombiano Sergio Vega compartió a través de sus redes sociales la triste noticia del fallecimiento de su esposa, Paula Durán. Esta joven de 27 años estaba luchando contra un cáncer en Estados Unidos.

Fue a través de su cuenta de Instagram que confirmó que su esposa falleció este martes 24 de enero a las 3:00 de la tarde.

“Me duele en el alma, me desgarra, se fue parte de mi vida, mi motivación, pero se queda en mi corazón, en mi mente y más adelante me volveré a encontrar con ella para la eternidad, darle gracias a Dios”, indicó Sergio Vega.

El esposo de Paula Durán también envió una reflexión sobre las vivencias de las últimas semanas junto a sus tres hijos y la lucha por obtener unas visas humanitarias para los padres de ella, quienes la visitaron en los últimos días.

“Creemos que hemos perdido la batalla, pero hemos ganado mucho, todos hemos ganado, hemos unido corazones, Paula hizo que mucha gente hiciera conversión y creo que eso es ganar, toca seguir luchando por esas tres motivaciones que tengo”, agregó.

También indicó que tras siete años de estar juntos, “trató de cumplirle todos los sueños” a Paula Durán y por el momento su motivación es seguir adelante junto a sus tres pequeños hijos.

“Traté de cumplirle todos los sueños a ella, fuimos felices, pero siempre los pudimos superar. Ahora a seguir luchando por mis tres hijos, ahora tenemos un angelito que nos cuida desde el cielo, que nos protege”, manifestó.

Finalmente indicó que “a veces no cree” lo que ocurrió, pero agradeció la solidaridad y el apoyo que expresaron a su familia durante las últimas semanas de vida de Paula Durán.

¿Qué le ocurrió a Paula Durán?

La historia de esta joven colombiana se conoció después de que su esposo Sergio Vega compartiera su batalla contra el cáncer de cerebro y estómago. Justamente descubrieron esta enfermedad cuando estaba embaraza de su tercer hijo.

Ante el pronóstico, hizo un llamado a las autoridades colombianas para adelantar una visa de carácter humanitario para sus padres y suegros, pues viven en Estados Unidos.

La Cancillería de Colombia se pronunció y aseguró que adelantó las gestiones con la Embajada en Estados Unidos.

Incluso recientemente se conoció que los padres de Paula Durán llegaron a Estados Unidos para acompañarla durante el proceso.

A continuación, el conmovedor mensaje de Sergio Vega tras la muerte de su esposa Paula Durán.