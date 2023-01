Empresa exportadora del ganado donde se encontró cocaína responde tras escándalo

Exportación de ganado (Photo by Jens Büttner/picture alliance via Getty Images) / picture alliance

La empresa exportadora del ganado en donde se encontró cocaína respondió y señaló que, “la venta de nuestro ganado se realizó bajo la figura de Internacional Free On Board, es decir nuestra responsabilidad cesó desde el momento en el que se realizó la carga de ganado en la embarcación”.

Luego de la incautación de 4,5 toneladas de clorhidrato de cocaína que fueron encontradas a bordo del barco Orión V, en cercanías a las Islas Canarias, en el Océano Atlántico en una operación con las autoridades de España y Colombia, la empresa exportadora del ganado que iba con el cargamento de droga respondió tras el escándalo que se ha generado por el hecho.

Según la empresa, no tienen responsabilidad alguna pues “se desconocía que le embarcación incautada en aguas de España tuviera en su interior sustancias estupefacientes (…) se aclara que dicha embarcación no es de nuestra propiedad y que la empresa transportadora del ganado en pie no fue contratada por esta sociedad.”

Además, agrega la carta enviada a la opinión pública que, “es importante mencionar que la carga de animales al interior de la embarcación cuenta con la certificación zoosanitaria para exportación del Instituto Colombiano Agropecuario, así como lo certificación de la dirección de impuestos y aduanas (DIAN), la venta de nuestro ganado se realizó bajo la figura de Internacional Free On Board, es decir nuestra responsabilidad cesó desde el momento en el que se realizó la carga de ganado en la embarcación.”

Operativo de las autoridades

La cocaína fue incautada a 64 millas náuticas al Sur Oeste de Santa Cruz de Tenerife, hasta donde se desplegaron unidades navales españolas gracias a la información suministrada por la Armada de Colombia.

El barco había zarpado de un puerto cumpliendo con todos los procedimientos y legislación establecida por las autoridades para el transporte de ganado en pie

Se realizó una verificación detallada logrando ubicar ocultos debajo de los depósitos de alimentación de los semovientes, 158 bultos que en su interior contenían 4.500 kilogramos de clorhidrato de cocaína.