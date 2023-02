Menor de 16 años perdió la vida en medio de una riña con otra menor

Bucaramanga

La riña entre dos niñas de 16 años comenzó en la cancha de fútbol del barrio La Inmaculada Fase 1 de Bucaramanga, allí se citaron para disputarse el amor de un jovencito, disputa que dejó como saldo a una de ellas muerta y a otra gravemente herida.

Humberto de la Calle defiende sistema de EPS: “no es el más malo del mundo”

Ambas menores se enfrentaron a cuchillo y botella de vidrio, hiriéndose en el pecho y brazo; lastimosamente la que recibió la lesión en el pecho murió cuando recibía atención en el Hospital Universitario de Santander.

UNP busca acabar con monopolio de los contratos del alquiler de camionetas

Mayra Patricia Vega, mamá de la menor de 16 años que fue asesinada habló de los hechos en los que otra adolescente le arrebató la vida a su hija. Dijo que su hija, quien tiene un bebé de dos meses en custodia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, fue sacada de su casa por una amiga que la llevó a la cancha en donde estaba la agresora.

Juez regañó a John Poulos por reírse en medio de la audiencia

“Yo le dije que me la dejara dormir y ella le dijo que fueran que ella no la iba a dejar sola. La llevó y allá estaba la otra niña que me la hirió, a mí cuando me llamaron fue a decirme que fuera que estaba apuñaleada en el parqueadero”, dijo Vega.

Agregó que ambas menores enfrentaban problemas con el consumo de droga desde hace varios meses y que desconocía que tuvieran una riña ‘cazada’ desde hace varios días.

No me hago cómplice, es un esperpento: Petro por cambios en metro de Bogotá

“Yo me enteré hasta anoche que tenían una pelea desde hace varios días, yo supe que la otra muchacha le daba me divierte a las fotos que mi hija subía con su hijo cuando podía ir a verlo y voy a interponer una denuncia porque la amiga que es una señora de 42 años se prestó para sacarla de la casa”, manifestó.

La víctima, Danna Yulitza Romero Vega de 16 años vivía en compañía de su mamá en el barrio La Inmaculada desde hace 9 años tras llegar del municipio de San Vicente de Chucurí desplazadas por la violencia.

Su cuerpo permanece en Medicina Legal, mientras que la otra menor de 16 años también se recupera en el Hospital Universitario de Santander tras resultar herida en la riña de jóvenes.