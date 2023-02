Hincha que agredió a Daniel Cataño quedó en libertad

La Policía metropolitana en Ibagué, aclaró en las últimas horas que el hincha que agredió a Daniel Cataño, jugador de Millonarios, segundos antes de iniciar el partido en el Estadio Manuel Murillo Toro, quedó en libertad porque el delito de lesiones personales no contempla medida de aseguramiento, sin embargo, la persona sigue vinculada al proceso.

Según las autoridades, por ser un delito querellable se debe agotar el recurso de conciliación. De hecho, en la tarde de este lunes, el agresor dio la cara y a través de un video pidió disculpas por lo ocurrido y lamentó la suspensión del partido.

“A la hinchada del Deportes Tolima y a los hinchas que viajaron desde Bogotá a acompañar a Millonarios, me presento a pedir disculpas, me deje llevar de las emociones que se viven en un estadio de fútbol, son emociones que no son correctas porque no podemos permitir que el fútbol se vuelva violencia, tenemos que llevar la fiesta del fútbol en paz”, aseguró.

“Un llamado a entender que las provocaciones terminan de mala manera y dañan lo que es un deporte al que asisten niños y personas mayores. Había un dispositivo de seguridad, un error mío no podía acabar el partido y más cuando la Policía Nacional estaba dispuesta a garantizar la seguridad”, agregó.