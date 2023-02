Marchas de oposición en Colombia: así fue la jornada este 15 de febrero

En las calles de las principales ciudades de Colombia los ciudadanos salieron a manifestar la oposición contra el presidente Gustavo Petro y sus reformas a la salud, laboral y de pensiones, entre otras.

En Bogotá, la principal manifestación salió del Parque Nacional hasta la Plaza Bolívar, centro del poder político y judicial de Colombia, todo en medio de arengas contra el Gobierno Petro y aplausos para los soldados que estaban en algunos sectores del recorrido.

Había pancartas en las rechazaban no solo las reformas propuestas, sino los diálogos de paz con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y la “paz total” de Petro.

En las escaleras del Capitolio hay un grupo de maestros del departamento del Cauca (suroeste), que piden que la empresa que los atiende sea cambiada porque no presta un buen servicio.

Sin embargo, la situación no pasó a mayores porque los gestores de paz mediaron.

Las marchas más concurridas fueron las de Bogotá y Medellín.

Al caer la tarde, las autoridades no habían reportado disturbios o enfrentamientos con la Policía. Se esperaba que la jornada cerrara así de tranquila porque en las convocatorias se enfatizó en que todo debería transcurrir sin alteración de orden público.

El Gobierno colombiano presentó el lunes la reforma de la salud, que lleva semanas causando debates en el país, y que no termina de convencer a la gente que ve amenazado ese derecho, aunque aceptan que hay que hacerle ajustes a lo que hay.

Petro busca con su reforma transformar el sistema sanitario para fortalecer la atención primaria y también llevar la atención a los “territorios abandonados”.

Óscar Castellanos salió a la calle en Bogotá porque está “cansado de las mentiras del Gobierno” y además porque no tiene trabajo y ve que esa situación no va a cambiar pronto como él quisiera.

“Prometió que a los tres meses iba a acabar el ELN. Al contrari,o han aumentado la violencia, las masacres, los asesinatos de líderes sociales, la economía está mal porque el dólar está caro, hay inflación elevada, esas son razones suficientes para salir a marchar”, aseguró a EFE.

La ocasión fue aprovechada por miembros del movimiento Patria y Vida, quienes ondeaban una bandera de Cuba para pedir la liberación de los presos políticos en su país.

“Queremos que Colombia no llegue al punto en que ha llegado Cuba en donde se han roto todas las libertades. El pueblo en Cuba ya no es libre y no queremos que Colombia llegue a este punto”, aseguró Hugo Gravini, miembro de Patria y Vida.

En Cali, Jairo Medina aseguró no pertenece a ningún partido pero que ve que hay un “un Gobierno improvisado” y por eso salió a la calle “con la intención de que este país cambie”.

Por su lado, el exministro de Defensa Diego Molano dijo que marchaba porque las reformas “afectan la vida de los colombianos” y criticó lo que llamó un “chantaje” del presidente Petro que no quiere permitir que el Metro de Bogotá sea elevado sino subterráneo.

