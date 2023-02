Las seis ciudades colombianas más violentas según estudios

Esta semana se publicó el listado de las 50 ciudades más violentas del mundo de 2022 por parte del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal de Mexica y allí aparecen, en su orden Cali, Buenaventura, Santa Marta, Cartagena, Palmira y Cúcuta. ¿Cómo hacen este informe?

José Antonio Ortega Sánchez, presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública y Justicia Penal de México y uno de los involucrados en dicho estudio habló para Sigue La W sobre cómo se lleva a cabo este análisis.

“No es la primera vez que hacemos este estudio, lo venimos haciendo desde el 2009″, dijo, y que además para el estudio “tomamos en consideración manchas urbanas, nos nos interesa la división política que tienen las ciudades que analizamos”, explicó.

Por otro lado, destacó que lo relevante del estudio es que para poder hacerlo solo “consideramos ciudades de 300.000 o más habitantes que tengan cifras oficiales de los homicidios dolosos o intensionales y que se puedan encontrar en internet”.

Además, se le cuestionó sobre la violencia en general porque los homicidios son el único tipo de maneras para ejercer esta práctica y dijo que “puede haber violencia con secuestros, robo, extorción y lesiones, pero la forma que hemos encontrado para acceder a cifras de todas las ciudades del mundo es a través de estos tipos de homicidios”, sentenció.

Por su parte, Juan Martín Bravo, concejal de Cali y Jesús Sepúlveda, concejal de Cúcuta se refirieron en Sigue La W a estos resultados y estuvieron de acuerdo.

“Lamentablemente la cifra que muestra este estudio es una realidad, incluso los datos no están actualizados, (Cali) somos la ciudad mas violenta de Colombia y hasta que no trabajemos en una política publica de seguridad no va a cambiar nada en la situación”, dijo Bravo, concejal de Cali.

Por su parte, Sepúlveda, concejal de Cúcuta mencionó que respalda el estudio, pues “amanecemos preocupados con esa situación; si por allá en Cali llueve, por acá en Cúcuta no escampa, acá estamos doblando la cifra del año pasado en homicidios”, cerró.

