Irene Vélez: Me arrepiento de no haber entrevistado a Belizza Ruiz

La ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, conversó con Sigue La W sobre varios temas que conciernen a su cartera en materia de renovación energética, tarifas e incluso algunas polémicas que han rodeado su gestión.

Una de estas polémicas la produjo la renuncia de Belizza Ruiz al viceministerio de Minas el pasado mes de enero, tras completar apenas cuatro meses en el cargo.

Según se conoció en aquel entonces, desde mediados de diciembre de 2022 la relación con la ministra Vélez se había vuelto “insostenible”. Esto, según el diario El Colombiano, por diferencias en los criterios en temas regulatorios relacionadas con modificaciones en la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) que Vélez quería implementar y a las que Ruiz se oponía tajantemente, entre otras.

Al respecto, Vélez expresó que Ruiz llegó al cargo después de que ella le pidiera a un conocido suyo que fuera su viceministro, debido a que lo conoce y confiaba en él y en su buena trayectoria. Sin embargo, esta persona declinó la oferta: “Él me dijo: no puedo porque tengo una situación de salud que me lo impide en este momento”.

No obstante, Vélez le pidió que le recomendara a alguien de su entera confianza para el cargo, y fue allí donde surgió el nombre de Belizza Ruiz.

“Tengo ese sentimiento encontrado (hacia la persona que le recomendó a Ruiz). A él lo aprecio, sé de su capacidad, pero queda uno resentido. Cuando uno apuesta la confianza en alguien, transfiere eso a otra persona y luego resulta ser tan desleal, eso genera un poco de emociones encontradas”, afirmó la ministra.

En esa línea, Vélez sostuvo que se queda con la parte positiva de la historia que es haber adquirido experiencia sobre “cómo elegir mi equipo, no cometeré nuevamente ese error”.

Sobre qué se arrepiente de no haber hecho fue no haber entrevistado a Belizza Ruiz para saber si era idónea para el cargo: “La nombré por su hoja de vida, es muy buena y técnica”.

Al final, la ministra concluyó asegurando que cuenta con un buen equipo al interior de su cartera:

“Tengo un equipazo y todas las personas de entidades adscritas las he elegido con mucha conciencia. Me siento muy bien acompañada, todos mis directivos son excelente. Hay gente muy técnica, es muy interdisciplinario el equipo”.