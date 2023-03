Cédula digital: Usuarios denuncian problemas en su trámite, ¿qué está pasando?

La cédula digital se ha convertido en el documento al que más divulgación le está haciendo la Registraduría Nacional de Colombia, pues fue creada como una iniciativa para pasar de la documentación física a la virtual, sin embargo cada vez son más los casos de denuncias donde los ciudadanos manifiestan que el proceso de activación tiene varias irregularidades, por lo que son varios los que han pagado por el documento pero no han podido activarla.

Manuel Parada, afectado por el trámite de este documento, habló en Sigue La W sobre las inconsistencias en su pago.

“Me contaron el procedimiento para activar la cédula digital en mi celular, he mandado 50 correos y no he recibido el código para poder activarla, me llegó hace 10 días uno, pero me salía una notificación de que estaba incorrecto. He intentado contactarme con la Registraduría, pero no he recibido respuesta”, aseguró el denunciante.

En ese sentido, Andrés Pinto, otro ciudadano que ha tenido problemas en el proceso, también manifestó su inconformismo.

“Me llegó el correo de activación pero el código QR no funciona, he escrito a la Registraduría pero nadie responde, he mandado más de 10 correos y solo me dijeron que debo tener una conexión estable por lo que lo he intentado en varios lugares y no funciona”, comentó.

Por parte de la entidad, Daniel Parada, director de Identificación de la Registraduría Nacional pasó por los micrófonos de Sigue La W para dar respuesta al respecto.

“En un mismo día nos han llegado más de 20 correos de la misma persona, creíamos que era un ataque cibernético. Sobre la activación de la cédula digital, hay celulares que pueden tener inconvenientes, deben actualizar el sistema de sus dispositivos y tener buena conexión por temas de seguridad”, aseveró el funcionario.

Asimismo, se refirió a las actividades que se encuentra llevando a cabo la entidad y la cantidad de casos de reclamación.

“Nos encontramos desarrollando iniciativas en comunicaciones para enseñar a la ciudadanía el proceso, esto ha sido un éxito, los casos negativos son muy puntuales y estamos trabajando en atenderlos. Alrededor del 66% de la ciudadanía que ha hecho el trámite, la han activado exitosamente”, cerró.

Pese a esto, los denunciantes evidenciaron que es muy poco práctico el proceso de activación, principalmente a la hora de cambio de dispositivo móvil o de desinstalación de la aplicación.

