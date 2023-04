Mi Casa Ya: aumenta preocupación de familias por no haber transición a cambios de programa

Hace unas semanas el Gobierno anunció cambios al programa de subsidios a Mi Casa Ya, que permite que millones de familias accedan a vivienda nueva, entre los cuales están que para acceder a este programa se debe estar registrado en Sisbén IV y tener una clasificación entre A1 y D20.

Gremios como el de las constructoras Camacol, pidieron un tiempo prudencial de transición para que las familias que escrituran en el 2023 y que tenían ya establecidas las condiciones anteriores, puedan lograr sus cierres financieros a tiempo y no perjudicar con trámites adicionales que afecten el sueño de tener vivienda propia.

Pero ante esto, la respuesta del Ministerio de Vivienda fue no aceptar esta sugerencia al proyecto de decreto.

Camacol insistió en que si no hay una transición, “gran cantidad de hogares que habían resultado habilitados por el cumplimiento de requisitos de acceso al programa, ya no tendrán posibilidad de resultar beneficiarios de los subsidios, si no están incluidos en los grupos de Sisbén IV indicados en la norma propuesta y superan la fase de priorización”, según la respuesta a la que accedió La W.

Estamos hablando de alrededor de 52.000 familias que se postularon al programa de subsidios Mi Casa Ya antes del inicio del Gobierno Petro podrían quedar en el libo y están en incertidumbre.

“El régimen de transición debería aplicar al menos hasta el 31 de diciembre de 2023, mientras se procura la atención de los hogares que ya tenían créditos aprobados y negocios jurídicos suscritos, y mientras el ministerio adelanta el proceso requerido ante el Departamento Administrativo de la Función Pública para generar nuevos trámites y modificar sustancialmente los existentes, y se realizan los cambios a que haya lugar en la plataforma en la cual funciona el Programa Mi Casa Ya”, agrega Camacol.

Incluso otros gremios como Asobancaria también pidieron una transición y entidades del mismo Gobierno como el Fondo Nacional del Ahorro y el Departamento Nacional de Planeación.

Al respecto, la ministra de Vivienda, Catalina Velasco, dijo en La W que todas las familias que están listas para recibir el subsidio, es decir, que tienen crédito aprobado por parte de los bancos y han hecho el negocio inmobiliario: “serán las primeras en recibir el desembolso a partir del 15 de abril”.

Además, sobre por qué no se precisa en el decreto si habrá un régimen de transición que fue lo que preocupó a la ciudadanía al conocer el documento, Velasco explicó: “El decreto que hemos venido conversando con la ciudadanía, los empresarios y los gremios no lo precisa porque figura en la resolución, que es la que brinda los detalles técnicos y es un documento que se soporta en el decreto”.