Esta es la verdad sobre la posible salida de cerca de 150 mayores del Ejército Nacional

Ejército Nacional. Foto: Juancho Torres / Anadolu Agency via Getty Images / Anadolu Agency

En la tarde de este jueves, se realizó un encuentro de 200 mayores del ejército, de los más de 600 que hay en la actualidad. Tan solo habrá cupo por lo menos para 450 que quieran llegar a ser coroneles.

Estos procedimientos son normales”, explicó una fuente.

Tras conocerse una circular en donde se advertía a un grupo de oficiales del grado mayor, que pertenecen al Ejército Nacional, sobre la salida por lo menos 150 de ellos de la institución, fuentes consultadas por W radio explicaron cuál es la razón y por qué se les notificó sobre una reunión con el comando personal en cabeza del General Jaime Torres.

El pasado jueves 13 de marzo, se reunieron en Bogotá más de 200 mayores del Ejército nacional. Al primer grupo, se les explicó cómo será la salida de los oficiales que no sean llamados a curso de ascenso a teniente coronel, ya que solo se cuenta con 450 cupos. Sin embargo, algunas personas que recibieron la notificación y asistieron al encuentro explicaron que el procedimiento es normal.

“Siempre han llamado esa cantidad de personas para que lleguen a Coronel, es normal el tema pues todos no llegamos por diferentes ítems, ayer por ejemplo nos daban a explicar los beneficios que tenemos y como pueden hacer el proceso los que no van a ser llamados a mitad de año, a algunos ya nos hicieron exámenes médicos, tenemos pruebas física y ya en mi caso hice el polígrafo, me toca esperar a ver qué.”

Otra de las fuentes que asistió a la reunión aseguró qué hay una división al interior de los oficiales, ya que muchos quieren salir de inmediato del Ejército, pero sin tener los requisitos exigidos para tener una asignación de retiro. “Algunos tienen 18 o 19 años y se supone que son 20, esos son los que están generando ruido y están haciendo ver algo que es normal como si fuera una desbandada y las cosas no son así, si usted compara con años anteriores es casi igual a lo que siempre se ha hecho”.