“Son prácticas que criticaron”: reacciones en Congreso a crisis de Petro y partidos

No para la tormenta política por cuenta de la decisión del Gobierno Nacional de solicitar renuncias protocolarias a funcionarios postulados por los partidos Liberal, Conservador y de La U, en medio de la crisis desatada por el trámite de la reforma a la salud.

Las críticas ante las “retaliaciones” del Gobierno con esas colectividades llegan de distintos sectores, incluidos congresistas que integran la coalición del presidente Gustavo Petro. La representante Catherine Juvinao, de Alianza Verde, considera que se está perdiendo una oportunidad para cambiar la forma de hacer política en el país.

“Lamento que el Gobierno del presidente Petro esté perdiendo la oportunidad de promover un cambio, no solamente en las estructuras institucionales del Estado, sino en la cultura política de los colombianos. Lastimosamente, lo que yo veo como congresista que hace parte de un partido que está en la coalición del Gobierno es que ha preferido jugar a la política tradicional esto es, de nuevo, la relación transaccional entre el Congreso y el Gobierno, cuando realmente llegó con el capital político y con la posibilidad de empezar a instalar una narrativa distinta, no solamente en el Congreso, sino en el país”, expresó Juvinao.

Partidos independientes también se pronunciaron. La representante Jennifer Pedraza considera que, en un año electoral, “si el presidente Petro sigue entregando ministerios y poder político a los partidos tradicionales, habrá una fuerte dificultad para sacar a esa clase política de los espacios de toma de decisión en las regiones”.

En la oposición, mientras tanto, cuestionan que el Gobierno esté acudiendo a viejas prácticas políticas para sostener su relación con los partidos.

“Lo paradójico es ver en el gobierno de Petro que todas las formas que criticaban anteriormente son las que hoy están utilizando: la presión, la coerción y la amenaza a los partidos políticos, y además tradicionales, que tanto criticaban A lograr sus objetivos es decir el cambio de votos por puestos en eso terminó convertido el supuesto Gobierno del cambio”, indicó Hernán Cadavid, del Centro Democrático.

Finalmente, desde Cambio Radical, el senador David Luna también expresó que este es un acto de falta de coherencia entre lo que profesaba el Pacto Histórico en campaña y lo que hace hoy en el poder.

“Quien presiona ahora es el presidente, señalando a los partidos que va a expulsar a sus cuotas políticas en el Gobierno. No se esperaba menos; al presidente no le importa la salud de los colombianos, le importa su ego y ganar en la confrontación. La salud no puede ser reducida a un punto de honor para el presidente”, dijo.