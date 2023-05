Capital Cities vuelve a Colombia para el Festival Corona Sunsets 2023

Falta menos de un mes para que el público colombiano cante a todo pulmón ‘Safe and Sound’ desde las playas de Santa Marta, pues por fuentes oficiales del festival se confirmó que Capital Cities es el artista que lidera el listado de la edición 2023 de Corona Sunsets, evento organizado entre Corona y Páramo Presenta.

“Capital Cities surgió en el 2011, desde allí hemos estado componiendo música juntos por más de cinco años y hace dos decidimos que ya era tiempo de formar una banda, pues teníamos muchas canciones escritas. Fue así como, después de haber trabajado en varias de las canciones, nos abrimos al comercio para participar en grandes eventos”, explicó el músico Sebu Simonian en los micrófonos de W Fin de Semana.

Desde ese entonces, el sonido del dúo estadounidense se posicionó con su primer sencillo, ‘Safe and Sound’, colocándose en el número 6 de la lista de canciones alternativas de Estados Unidos. En esta ocasión, los llevará a participar del Festival Corona Sunsets 2023.

“Cuando recibí la noticia de que participaríamos en el Festival Corona Capital, me emocioné mucho. He escuchado muchas cosas buenas sobre este evento que lleva tantos años. Además, me encanta visitar y conocer ciudades nuevas o volver a estar en Colombia y recordar muchos momentos vividos con nuestros fans” aseguro Simonian.

Junto a ellos, estarán otros artistas que harán bailar a los asistentes de la mano de los DJ Guberek y Felipe Gordon, así como de las dulces tonadas de Buendía y el live de Little D, para ser compartidos con familia o amigos.

Escuche la entrevista completa con Sebu Simonian en la W Fin de Semana: