A nuestra campaña no entró ni un peso sucio, a nuestra campaña no entró el ‘Ñeñe’: Petro

Tras los múltiples cuestionamientos que rodean el origen de los dineros que financiaron la campaña a la Presidencia del hoy mandatario Gustavo Petro, el mismo presidente, en la plaza pública, se refirió a esos señalamientos asegurando que ni un solo centavo entró de manera irregular.

“A mi campaña no entró ni un solo peso sucio, en mi campaña no entró el ‘Ñeñe’. Ahí sí taparon las noticias, ahí se ocultaron que la mafia estaba en el acto de posesión del presidente anterior. Ahí se ocultaron las razones por las cuales está ligado el poder político al narcotráfico en Colombia, ahí sí se olvidan de parentesco de familiares, ahí se ocultan, tapen y tapen y tapen lo que es la desgracia de Colombia y los de sus dirigentes están machados de sangre”, dijo el presidente.

En ese mismo sentido, Petro aseguró que lo que quieren en su Gobierno es la transparencia y un Gobierno que esté al servicio del pueblo de manera libre.

“Pueden escudriñar lo que quieran, pueden llevar a seres humanos al borde del suicidio, como está sucediendo, y no podrán jamás poner este Gobierno popular al lado de los que no queremos”, agregó.

De igual forma, el presidente se refirió a las acusaciones de posibles interceptaciones ilegales desde la Casa de Nariño.

“Nos han acusado, nos han dicho que nosotros chuzamos teléfonos. Acaban de allanar otras oficinas de la Presidencia. (…) Abrimos las puertas, no tenemos nada que ocultar, allá entraron, allá vieron hasta las arañas de unas oficinas que ni siquiera pusimos nosotros, sino el gobierno de Santos. Solo hay computadores para definir las avanzadas del presidente, no encontraron ninguna sola máquina de interceptación porque este Gobierno no intercepta a nadie, no mientan”, agregó Petro.

En esa misma línea, el jefe de Estado colombiano aseguró que las máquinas que había en esos lugares allanados eran para infiltrar su campaña a la Presidencia.

“La máquina que estaba en la Presidencia de la República, esa la sacaron antes de que yo entrara, se la entregaron al Gaula de la Policía y aún el fiscal no va a recogerla y encontrar las pruebas de una interceptación ilegal y masiva contra un partido político en el cual desde la Presidencia de Colombia se le quería detener para que no ganara las elecciones. Son ellos, no nosotros. No vengan aquí a insultarnos, ocultaron que era un delito de un crimen y que no se ha investigado”.