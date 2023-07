Tome nota: estos son los requisitos para la foto de la visa americana

Todo ciudadano colombiano que quiera entrar a Estados Unidos debe obtener una visa, ya sea de turismo, estudio, negocios, trabajo, entre otros motivos de ingreso a este país. Por lo que, si en sus planes está hacer la solicitud para obtener su visado ante Estados Unidos, sin importar el tipo de visa, tendrá que hacer un riguroso proceso ante la embajada de este país, por lo que debe hacer la solicitud de manera detallada y siguiendo las recomendaciones y requisitos de la entidad. Aquí le contamos todo lo que debe saber sobre las imágenes que deben ir adjuntas en su solicitud.

¿Cómo son las fotos requeridas?

Dentro de su formulario de solicitud de visado en línea tendrá que adjuntar una fotografía suya actualizada. Es indispensable adjuntarla bajo los siguientes parámetros:

Fotografía a color.



Con fondo blanco liso.



liso. Dimensiones de 4 cm de alto por 3 cm de ancho.



El rostro, cabeza y orejas deben estar completamente visibles.



La foto no debe tener destellos ni sombras.



La fotografía se debe adjuntar en formato JPEG.



El archivo no debe pesar más de 300 kB.

¿Qué ropa usar?

La vestimenta para este requisito es esencial; pues es la manera de que las autoridades estadounidenses pueden reconocer al solicitante. Las principales recomendaciones para esta fotografía es llevar puesta la ropa que usted usa a diario. Sin embargo, se aconseja no usar uniformes ni accesorios que cubran su cabeza o dificulten la visión clara de su rostro. En el caso de las gafas, no es recomendado tenerlas para la foto, úselas solamente si son permanentes y si el reflejo de la foto no se ve en el cristal de estas ni obstruye la visual de la imagen.

Cómo hacer la foto usted mismo

Este requisito puede hacerlo usted mismo; pero debe tener en cuenta las medidas, el fondo específico y las siguientes recomendaciones:

Procure tener una buena iluminación y un fondo totalmente blanco y liso.



y un fondo totalmente blanco y liso. Tome la fotografía con un dispositivo que tenga la resolución y cámara apta para captar la imagen de manera clara.



para captar la imagen de manera clara. Al momento de captar la fotografía, encuadre dentro de la imagen su cabeza completa, incluyendo las orejas, y mire hacia el frente y a la cámara, evite que esta se vea inclinada.



y a la cámara, evite que esta se vea inclinada. Haga una expresión facial neutra.



No permita que accesorios o el cabello obstruya la visibilidad clara de su rostro.



En la foto, los ojos deben estar abiertos.



Se recomienda que la foto no tenga retoques, únicamente que no hayan sombras ni destellos.

Pasos para solicitar la visa estadounidense

Ingrese al formulario de solicitud de visa en línea.

Diligencie allí sus datos personales de manera detallada.

En el caso de que esté haciendo una solicitud por primera vez, deje en blanco la casilla “Número de registro de solicitud”, en caso de lo contrario, debe escribir el número de solicitud anterior que le llegó a su correo electrónico.

Continúe diligenciando el formulario, recuerde completar todas las casillas cuidadosamente para evitar errores de digitación.

Evite colocar correos institucionales o de terceros.

Cargue la fotografía bajo los parámetros anteriores.

Luego, deberá cargar los soportes solicitados según el listado que aparezca en el formulario de la visa a la que esté aplicando. Adjúntelos en el orden establecido. Posteriormente, confirme la información y seleccione el medio de pago de los derechos consulares y la oficina ante la cual va a realizar el trámite.

Siga las instrucciones de pago.

A su correo electrónico registrado le llegarán todas las notificaciones de su proceso.

