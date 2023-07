Entrevista laboral: ¿cómo responder a la pregunta “cuál es su aspiración salarial”?

La aspiración salarial es uno temas clave que se aborda en cualquier entrevista laboral. Dar una cifra baja o muy elevada podrá determinar, no solo La aspiración salarial es uno temas clave que se aborda en cualquier entrevista laboral. Dar una cifra baja o muy elevada podrá determinar, no solo si se queda o no con el trabajo al que está intentando aplicar, pues también podrá definir la calidad del salario que recibirá, en caso de que sea contratado.

Por esta razón, es fundamental prepararse para la pregunta y pensar de forma estratégica la respuesta; pero entonces, ¿qué responder cuando le preguntan sobre su aspiración salarial? Aquí se lo contamos.

Investigue antes de la entrevista

Persona investigando sobre su salario ideal (Foto Getty Images) / Tetra Images Ampliar

Es importante que tenga claro lo que dirá antes de la conversación, pues es un tema del que se habla en casi todas las entrevistas de trabajo. Por eso, se recomienda hacer una exploración rápida sobre cuánto puede llegar a ganar una persona con un perfil similar al suyo para tener una idea de lo que debería pedir por su trabajo.

También puede hacer una revisión de las ofertas laborales de ese mismo cargo para otras empresas o preguntar entre colegas, si conoce alguno, cuánto se debería ganar por el puesto al que se postula.

Existen herramientas que le pueden ayudar a averiguar cuál debería ser su salario ideal. Algunas de estas son Indeed, Talent, Estrategia Laboral o hasta las mismas plataformas para encontrar trabajo, Computrabajo y El Empleo, que ofrecen plataformas en la que podrá calcular lo que usted debería ganar de acuerdo con su experiencia, y basados en las situaciones laborales del momento.

Ofrezca un rango

No se recomienda entregar cifras exactas a su entrevistador. Lo ideal será entregar un rango que se adecue a lo encontrado tras su investigación. Coloque mínimos y máximos con los que se sienta cómodo y evite que el rango sea demasiado amplio.

Una forma de encontrar un buen rango es basándose en su último salario o en el actual. También puede tener presente el cambio de cargo que tendrá. Si usted era un analista y pasará a otra empresa para ejercer el mismo puesto, quizá el aumento no deba ser tan grande; pero, si ahora pasará a ser gerente regional de la empresa, seguramente puede buscar un incremento significativo en su remuneración.

Esto mismo aplica para las personas que suelen colocar esta información en sus hojas de vida. Evite colocar la cifra exacta de lo que espera ganar, pues, según expertos, esto ayudará a que las empresas primero se enfoquen en su perfil profesional antes de revisar el tema económico, que puede ser dialogado durante el proceso de selección.

Resalte sus habilidades

Persona acabando satisfactoriamente su entrevista (Foto Getty Images) / shapecharge Ampliar

Cuando le pregunten sobre el dinero que espera recibir por su trabajo, señale sus habilidades antes de entregar algún valor. Destaque su experiencia, sus casos de éxito y sus logros para que el empleador o entrevistado entienda la razón por la que pide tal cuantía.

Además, se aconseja que tenga muy claro sus nuevas responsabilidades, para así mismo pedir un pago de acuerdo con ellas. Este punto será clave para no equivocarse con el rango. En muchas ocasiones, las ofertas que aparecen en internet no dan mucha información, por eso es mejor estar seguros y ser estratégicos.

Si le peguntan sobre su aspiración salarial y usted todavía tiene dudas, puede decir: “antes de responder la pregunta, me gustaría saber cuáles serán las funciones que tendré que cumplir”. Después de recibir la respuesta, podrá verificar sus opciones y dar el rango.