JEP acreditó como víctima al río Cauca y lo calificó como una fosa común

La Sala de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) declaró como víctima del conflicto al río Cauca, al concluir que entre 2000 y 2004 particularmente fue utilizado de forma sistemática por el Bloque Calima de las Autodefensas para desaparecer víctimas, todo lo anterior con la complacencia de la Fuerza Pública.

“Miles de cadáveres fueron lanzados al río Cauca, convirtiéndolo en una fosa común, afectando el agua y las especies que lo habitan y destruyendo profundamente la relación de decenas de comunidades con la naturaleza”, señaló el magistrado Raúl Sánchez Sánchez.

La determinación se produce tras la solicitud que fue elevada por varios Consejos Comunitarios que indicaron que el río así como ellos, fue maltratado y victimizado por los actores armados, particularmente en sectores como Buenos Aires, Cauca.

“...existiendo puentes concretos desde donde se arrojaban cadáveres, hasta el punto que acercarse a sus orillas era considerado peligroso, rompiéndose totalmente la relación con la comunidad. Las comunidades afrocolombianas de la zona han afirmado que los grupos paramilitares arrojaron más de 1.800 cadáveres al río Cauca”, indicó la JEP.

Dentro de los informes citados por la magistratura se detallan los horrores que se cometieron usando el río Cauca para la desaparición de personas, pero al tiempo, la estrategia en algunas ocasiones de dejar cuerpos a la intemperie para que fueran destruidos por los gallinazos.

“Porque había una coordinación con la policía, decía el comandante ‘PATE PALO, que sacáramos a la gente del pueblo y la tiráramos al río para desaparecerla y que no hubieran más demandas” señaló un postulado ante Justicia y Paz en su momento.

Además, dentro de las estrategias para que las víctimas no fueran encontradas era abrirles el vientre antes de lanzarlos al río y que así se hundieran en lo profundo de la corriente. “Muchas veces las personas se desaparecían para no subir mucho los índices de criminalidad en la zona, por eso se enterraban o se tiraban al río cauca para que no aparecieran las víctimas”, dijo Ever Veloza “HH” en una versión libre citada por la JEP.

Adicionalmente, el despacho del magistrado Sánchez resaltó que el río Cauca no solamente ha sido victimizado por medio de las desapariciones forzadas, también, bajo las rentas de la minería ilegal que han sido explotadas por los actores armados en las zonas por donde cruza.