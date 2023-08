Portavoz en EE.UU. respondió sobre caso del jefe del Grupo Wagner en Rusia

Yevgeny Prigozhin jefe del Grupo Wagner. Foto: Wagner Account/Anadolu Agency via Getty Images. / Anadolu Agency

“Hemos visto los reportes. Si se confirma, nadie debería estar sorprendido”. De esta manera inicia la respuesta de un portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos a la pregunta desde Washington DC sobre si hay o no responsabilidad del presidente Putin en la muerte del jefe del Grupo Wagner en Rusia.

En el reporte oficial se señaló que en el avión iba, al parecer, el ultraderechista Dmitri Utkin, antiguo agente del servicio de inteligencia del ejército y que participó en la incursión rusa en la región ucrania de Donbás.

De igual manera, el presidente Joe Biden se limitó a responder ante medios de comunicación en la Casa Blanca este miércoles: “No sucede mucho en Rusia que Putin no esté detrás, pero no sé lo suficiente para saber la respuesta. He estado entrenando durante la última hora y media”.

Un avión privado Embraer se estrelló hoy en la región rusa de Tver con diez pasajeros a bordo, entre los que estaba el jefe del Grupo Wagner, Yevgueni Prigozhin, según informó la agencia de aviación civil, Rossaviatsia.

“Se ha abierto una investigación sobre la catástrofe del avión Embraer ocurrida esta tarde en la región de Tver. Según la lista de pasajeros, entre ellos se encuentra el nombre y apellidos de Yevgueni Prigozhin”, informó Rossaviatsia a las agencias locales.

Por su parte, el Ministerio para Situaciones de Emergencia confirmó que el siniestro tuvo lugar cerca de la localidad de Kuzhenkino y que tres de las diez personas que viajaban a bordo del aparato eran tripulantes.