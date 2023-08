¿Petro sabe quién sería el funcionario del gobierno Santos implicado en Odebrecht?

La periodista María Jimena Duzán reveló recientemente la existencia de una coima de 3.4 millones de dólares que Corficolombiana admitió haberle pagado en el año 2014 a un alto funcionario del gobierno del presidente Juan Manuel Santos.

La aceptación de la empresa del Grupo Aval está firmada por Juan Manuel Frías Díaz, vicepresidente corporativo de Gobierno, Riesgo y Cumplimiento de Corficolombiana. Lo firman además tres abogados de la firma Davis Polk and Wardwell, que asesoraron a Aval y que se especializan en el manejo de delitos de cuello blanco. Son expertos en llegar acuerdos con el gobierno de Estados Unidos para evitar juicios y condenas.

En esta revelación y los documentos judiciales de Estados Unidos se habla de un “funcionario colombiano 3″, de quien dicen que por 8 años hizo parte del gobierno del presidente Juan Manuel Santos en cargo (o quizás cargos) de alto nivel.

En entrevista exclusiva con la Revista Cambio y W Radio, el presidente Gustavo Petro habló sobre este tema y sobre si tiene conocimiento de quién es el funcionario.

“En mi investigación, sabemos que hay una fuente que va a Barranquilla que es hacia Cambio Radical. Hay otra que va al Partido Liberal. Y en La U pues fueron los más famosos. Y hay una que va al Gobierno Santos y a mí me parece 3.4 millones de dólares. Por eso yo creo que es la misma, pero no podría”, dijo.

Sobre la cifra de 3.4 millones de dólares, el presidente aseguró que para él no es nueva porque él mismo la denunció.

“Yo mismo la denuncié, es más, era la prueba que me daba. Pero es que no es lo que dice la prensa hoy. Los 3.4 millones del soborno se entregan a un funcionario del Gobierno Santos. A mí lo que me da es que es por el contrato de estabilidad jurídica. Fue en 2012 el 31 de diciembre a las 00:00 de la noche. Escogieron esa hora terrible para firmar”, explicó.

